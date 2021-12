आम्रपाली दुबे ने बादशाह के गाने पर जमकर किया डांस, सेट पर बनाया वीडियो सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

बादशाह के गाने पर थिरकीं अम्रपाली दुबे

भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने अपने ऑफिशियल इंस्टा हैंडल पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया है. इस वीडियो में आम्रपाली बादशाह के गाने पर डांस कर रही हैं. दरअसल आम्रपाली ने जो वीडियो शेयर किया है वो किसी शूटिंग सेट का लग रहा है. इस वीडियो में आम्रपाली ने सीधे पल्ले पर साड़ी पहनी हुई है और सिर पर पल्ला रखा हुआ नजर आ रहा है. वहीं उनके एथिनिक अटायर से बिल्कुल अलग बैकग्राउंड में बादशाह का गाना 'सजना तेरे लिए सजना' सुनाई दे रहा है, जिसमें आम्रपाली दुबे एक्टर और कोरियोग्राफर पंकज यादव लालू के साथ थिरकते हुए दिखाई दे रही हैं. वीडियो में आम्रपाली पिंक कलर की साड़ी और गोल्डन कलर का ब्लाउज पहने हुए नजर आ रही हैं. हाथों की लाल चूड़ियां उनकी खूबसूरती पर चार चांद लगाने का काम कर रही हैं.

फैंस बोले- आप दोनों तो छा गए

आम्रपाली दुबे के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इन दिनों उनके पास एक के बाद कई सारे प्रजेक्टस लाइन अप हैं. हाल ही में आम्रपाली दुबे की लव विवाह डॉट कॉम फिल्म का पहला पोस्टर जारी किया गया है. इस फिल्म में आम्रपाली और प्रदीप पांडे चिंटू की रोमांटिक जोड़ी देखने को मिलेगी. इसके अलावा आम्रपाली दुबे खेसारी लाल यादव के साथ 'डोली सजा के रखना' फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं. फैंस आम्रपाली दुबे के इस डांसिंग वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं.

