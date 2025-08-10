दिनेश लाल यादव निरहुआ की भोजपुरी फिल्म बलमा बड़ा नादान 2 का फर्स्ट लुक आया सामने, फैंस पूछ रहे रिलीज डेट

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक नए और रोमांचक अध्याय की शुरुआत हुई है. मैड मूवीज एंड आलम ब्रदर्स प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत दिनेश लाल यादव निरहुआ की भोजपुरी फिल्म "बलमा बड़ा नादान 2" का फर्स्ट लुक आउट मुंबई में किया गया है. फिल्म की रिलीज की तारीख अभी तक निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी. हालांकि फिल्म का पहला पोस्टर सामने आते ही. इंटरनेट यूजर्स ने रिएख्शन देना शुरू कर दिया है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि "बलमा बड़ा नादान 2" हमारी फिल्म की काहनी एक मंद बुद्धि बलमा की कहानी है.

फिल्म में बलमा यानी दिनेश लाल यादव निरहुआ हमारी फ़िल्म की हीरोइन यानि ऋचा दीक्षित कैसे एक फ्रॉड लवर गिरोह से बच कर नादान बलमा से शादी के बंधन में बंधती है फिर एक फैमिली ड्रामा के जाल में फसे अपने पति यानि दिनेश लाल यादव को बाहर निकालती है ऐसे ही फैमिली प्रेम के धागे से बंधी है हमारी फ़िल्म ''बलमा बड़ा नादान 2'' की कहानी है.

फिल्म के लेखक और निर्देशन महमूद आलम ने किया गया है, जबकि संगीत मधुकर आनंद ने तैयार किया है. भोजपुरी फिल्म "बलमा बड़ा नादान 1 से ज्यादा पावरफुल है "बलमा बड़ा नादान 2''. यूट्यूब म्यूजिक पार्टनर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर फिल्म का ट्रेलर और गाने जल्द रिलीज़ की जाएगी. फिल्म के बारे में बात करते हुए, निर्देशक महमूद आलम ने कहा, "हमारी फिल्म दर्शकों को पसंद आएगी." फिल्म की रिलीज की तारीख अभी तक निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी.

इस फिल्म के लेखक और निर्देशक महमूद आलम और निर्माता महमूद आलम समीर आफताब है. सह निर्माता मकसूद आलम, मंसूर आलम, सल्लाऊद्विन, साहेब हुसैन है ,संगीत मधुकर आनंद ,गीत प्यारे लाल यादव विनय बिहारी, जाहिद अख्तर ,पटकथा एस. के. चौहान और महमूद आलम ,संवाद संदीप कुशवाहा ,छायांकन सुनील अहेर ,मारधाड़ दिलीप यादव और प्रचारक संजय भूषण पटियाला है. फिल्म में दिनेश लाल यादव निरहुआ ,ऋचा दीक्षित ,विजय महादेव गोस्वामी,पुष्पा वर्मा ,संजय पाण्डेय,मनोज सिंह टाइगर,अनूप अरोरा,अंजली चौहान,कादिर शेख,रत्नेश वर्मा,नीलम पाण्डेय,जय प्रसाद,फारुख,अंसारी,कलामुदिन,दिनेश लहरी और रवि राज है.