नेपाल के प्रधानमंत्री रहे केपी शर्मा ओली को बालेन शाह ने झापा में करीब 50 हजार वोटों से हराया

रैपर से राजनेता बने बालेन शाह ने पूर्वी नेपाल के झापा-5 से प्रतिनिधि सभा के चुनाव में जीत हासिल की है. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को बड़े अंतर से हराया, जिसे अगले प्रधानमंत्री पद की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा था. हालांकि, मुकाबला पूरी तरह से एकतरफा रहा क्योंकि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार शाह को 68,348 वोट मिले, जबकि ओली को केवल 18,734 वोट मिले. ओली को नवागंतुक के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा. शाह को मिले वोट 1991 के चुनावों के बाद से नेपाल के संसदीय चुनावों में अब तक के सबसे अधिक वोट हैं.

पहली बार नहीं हारे

यह पहली बार नहीं है जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (सीपीएन-यूएमएल) के अध्यक्ष ओली को झापा में हार का सामना करना पड़ा है. 2008 में, माओवादी उम्मीदवार बिश्वादिप लिंगडेन ने उन्हें हरा दिया था, जब माओवादियों ने 2008 के नेपाल संविधान सभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की थी.

बालेन शाह को लोगों ने चेताया था

जब काठमांडू महानगरपालिका के पूर्व महापौर शाह ने ओली के पारंपरिक गढ़ झापा-5 से चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो कई लोगों ने इस कदम पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब, आरएसपी की चुनावी लहर ने इसका जवाब दे दिया है. शनिवार शाम तक फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (एफपीटीपी) चुनाव प्रणाली के तहत आरएसपी ने 165 सीटों में से 61 सीटें जीत ली हैं और 61 अन्य सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. पार्टी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में भी आगे चल रही है, और अगर यह रुझान जारी रहा, तो वह 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में भारी बहुमत हासिल कर सकती है.

शाह ने अपनी पार्टी की तरह ही कुछ साल पहले ही राजनीति में प्रवेश किया था, लेकिन नेपाली कांग्रेस, सीपीएन-यूएमएल और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओवादी केंद्र) जैसी पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों के कथित खराब प्रदर्शन और भ्रष्टाचार के कारण जनता का मोहभंग इतना बढ़ गया था कि कई मतदाताओं ने शाह और नेताओं की नई पीढ़ी को एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा.

महज चार सालों में बन गए ताकत

शाह ने 2022 में काठमांडू के मेयर पद के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर राजनीति में प्रवेश किया. उनकी अप्रत्याशित जीत ने रबी लामिछाने जैसे अन्य महत्वाकांक्षी युवा नेताओं के लिए उसी वर्ष आरएसपी की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया. स्थापना के कुछ ही महीनों के भीतर, आरएसपी 2022 के नेपाली आम चुनाव में प्रतिनिधि सभा में चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. काठमांडू महानगरपालिका के मेयर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान शाह ने अपने विद्रोही और रहस्यमय व्यक्तित्व को बरकरार रखा और सोशल मीडिया पर पारंपरिक राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं की लगातार आलोचना की - इस शैली ने उन्हें देश की युवा आबादी के बीच लोकप्रिय बना दिया.