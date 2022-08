जॉम्बी के हमले से लेकर ममी के कहर तक, नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है यह वेब सीरीज और फिल्में

1. द ममी (The Mummy)

रिलीज डेट: 16 अगस्त

जॉनर: हॉरर फिल्म

2. स्कारफेस (Scarface)

रिलीज डेट: 16 अगस्त

जॉनर: एक्शन फिल्म

3. ही-मैन ऐंड द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स सीजन 3 (He-Man and The Masters of The Universe Season 3)

रिलीज डेट: 18 अगस्त

जॉनर: एनिमेशन

4. द वॉकिंग डेड सीजन 11 (The Walking Dead Season 11)

रिलीज डेट: 22 अगस्त

जॉनर: जॉम्बी वेब सीरीज

5. एंग्री बर्ड्स: समर मैडनेस सीजन 3 (Angry Birds: Summer Madness Season 3)

रिलीज डेट: 25 अगस्त

जॉनर: एनिमेशन

6. दिल्ली क्राइम सीजन 2 (Delhi Crime Season 2)

रिलीज डेट: 26 अगस्त

जॉनर: क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज

7. आई एम अ किलर सीजन 3 (I Am A Killer Season 3)

रिलीज डेट: 30 अगस्त

जॉनर: क्राइम डॉक्युसीरीज





