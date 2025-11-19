विज्ञापन

पंकज त्रिपाठी बने अभिनेता से निर्माता, यूट्यूब पर लेकर आ रहे ये वेब सीरीज

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता पंकज त्रिपाठी अपने रचनात्मक सफर का नया अध्याय शुरू करते हुए पहली बार निर्माता की भूमिका में नज़र आएंगे.

नई दिल्ली:

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता पंकज त्रिपाठी अपने रचनात्मक सफर का नया अध्याय शुरू करते हुए पहली बार निर्माता की भूमिका में नज़र आएंगे. उनकी नई आठ कड़ियों वाली हास्य-नाटक सिरीज़ परफेक्ट फैमिली भारत के डिजिटल जगत में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने जा रही है. जार सीरीज़ के रूप में प्रस्तुत और जार पिक्चर्स के बैनर तले अजय राय व मोहित छाबड़ा द्वारा निर्मित यह शो देश की पहली लम्बी अवधि की सिरीज़ है जो एक तय भुगतान मॉडल के साथ सीधे यू़ट्यूब पर जारी की जा रही है. इससे पहले सितारे ज़मीन पर ने अपने रंगमंचीय प्रदर्शन के बाद यू़ट्यूब पर सीधा प्रदर्शन चुनकर इसी दिशा की शुरुआत की थी.

सचिन पाठक द्वारा निर्देशित और पलक भाम्बरी द्वारा बनाई गई परफेक्ट फैमिली जार सीरीज़ के आधिकारिक यू़ट्यूब चैनल पर दिखाई जाएगी. पहली दो कड़ियां हमेशा के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी, जबकि बाकी कड़ियों को दर्शक केवल इक्यावन रुपये के एकमात्र भुगतान के बाद देख सकेंगे. यह तरीका वैश्विक डिजिटल रुझानों जैसा एक सरल और सुविधाजनक देखने का अनुभव प्रदान करता है. गुलशन देवैया, नेहा धूपिया, मनोज पाहवा, सीमा पाहवा, गिरीजा ओक और अन्य कलाकारों से सजी यह सिरीज़ एक साधारण परिवार की हास्य-नाटकीय कहानी है.यह भारत में मनोचिकित्सा से जुड़ी झिझक और सामाजिक धारणाओं को हल्के-फुल्के अंदाज़ में दिखाती है. कहानी एक ऐसे परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है जिसे अपनी छोटी बेटी से जुड़े एक मामले के कारण मजबूरन परिवारिक परामर्श (थेरेपी) के लिए जाना पड़ता है, जिसके बाद शुरू होता है दिलचस्प हंगामा.

निर्माता बनने के अपने अनुभव पर पंकज त्रिपाठी ने कहा, “परफेक्ट फैमिली मेरे दिल के बेहद करीब है. इसकी कहानी के साथ-साथ इसका अनोखा प्रदर्शन तरीका भी मुझे बेहद विशेष लगा. आज दर्शक सीधे अपनी पसंद की कहानियां खोजते हैं और यू़ट्यूब जैसा मंच अब उच्च स्तर की लम्बी अवधि वाली सामग्री के लिए एक सशक्त स्थान बन चुका है. निर्माता के रूप में पहली सिरीज़ को पारंपरिक तरीकों से हटकर इस नए स्वरूप में लाना मेरे लिए ताज़गीभरा और ज़रूरी लगा. कहानी सुनते ही मैं इससे जुड़ गया.यह एक सच्ची, गर्मजोशी भरी और हास्यपूर्ण कहानी है. सचिन ने इस संवेदनशील विषय को बहुत स्नेह और संतुलन के साथ पेश किया है. मुझे विश्वास है कि हर परिवार को इसमें अपनी झलक दिखाई देगी.उम्मीद है दर्शक इस कहानी और इसके नए तरीके दोनों को अपनाएंगे.” परफेक्ट फैमिली का प्रीमियर 27 नवंबर को सिर्फ जार सीरीज़ के यू़ट्यूब चैनल पर होगा.

