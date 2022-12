फैंटसी ड्रामा के शौकीन हैं तो नेटफ्लिक्स पर देखना ना भूलें ये 5 सीरीज, पलक झपकना जाएंगे भूल

अलकेमी ऑफ सोल्स (Alchemy Of Souls)

नेटफ्लिक्स पर मौजूद साउथ कोरियन फैंटसी ड्रामा एल्केमी ऑफ सोल्स का जल्द ही दूसरा सीजन रिलीज होने वाला है. हालांकि इसका पहला सीजन भी व्यूअर्स को काफी पसंद आया था. बीस एपिसोड की इस सीरीज की कहानी एक काल्पनिक देश देहो पर बेस्ड है. जहां पर युवा जादूगर और आत्मा बदलने वाले रक्षक के बीच प्यार होता है. हालांकि इस दौरान ड्रामा, एक्शन और लाइट कॉमेडी भी देखने को मिलती है. वहीं इसके दूसरे सीजन की बात करें तो इसकी कहानी पहले सीजन जहां खत्म हुआ था वहीं से शुरु होगा.

हैप्पीनेस और ऑल ऑफ अस आर डेड (Happiness, All Of Us Are Dead)

अगर आप जॉम्बी और रोमांस दोनों के शौकीन हैं तो हैप्पीनेस और ऑल ऑफ अस आर डेड के ये ड्रामा आपके लिए अच्छा एंटरटेनमेंट साबित होंगे. हैप्पीनेस दो दोस्त से बने पति-पत्नी की कहानी है. हालांकि इस दौरान उनके अपार्टमेंट वाली जगह पर जॉम्बी के आने से दोनों के बीच का रिश्ता कैसे दोस्ती से प्यार में बदलता है. इस पर आधारित है. दूसरी तरफ ऑल ऑफ अस आर डेड कुछ दोस्तों की कहानी है, जिसमें एक स्कूल में जॉम्बी का हमला हो जाता है, जिसके बाद वह अपने दोस्तों को कैसे बचाते हैं इस पर बेस्ड है. इसके साथ ही दर्शकों को बीच में हल्की रोमांस और कॉमेडी भी देखने को मिलेगा.

टेल ऑफ द नाइन टेल्ड (Tale of the Nine Tailed)

यह एक लोकप्रिय कोरियन वेब सीरीज है. इस हिट सीरीज का साल 2023 में नया सीजन भी आने वाला है, जिसकी कहानी पुराने समय पर आधारित होगी.

डब्ल्यू (W)

डब्ल्यू एक कोरियन फैंटसी सीरीज है, जिसमें एक सर्जन लापता पिता की खोज में कॉमिक वर्ल्ड में घुस जाती है. वहीं जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उस लड़की की मुसीबतें बढ़ जाती है. हालांकि फैंटसी कॉमिक वर्ल्ड में उसे अपनी जिंदगी का सच्चा प्यार भी मिल जाता है. यह साउथ कोरिया के पॉपुलर ड्रामा सीरीज में से एक है, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया है.

घोस्ट डॉक्टर (Ghost Doctor)

यह फैंटसी सीरीज दो डॉक्टर्स की कहानी है, जिसमें एक घमंडी लेकिन प्रतिभाशाली थोरैसिक सर्जन है जबकि दूसरा डॉक्टर बचपन में हुए एक हादसे के कारण ऑपरेशन करने से डरता है. हालांकि कहानी कुछ ऐसे मुड़ती है जब प्रतिभाशाली डॉक्टर का एक्सीडेंट होने के बाद उसकी आत्मा दूसरे डॉक्टर पर आ जाती है. इस कहानी में अप्स एंड डाउन्स के साथ कॉमेडी मौजूद है, जो फैंस को आखिर तक एंटरटेन करेगी.