जियो हॉटस्टार पर 28 दिन से टॉप कर रही ये सीरीज, भूतों को सामना करती हंटर, हर शुक्रवार को आता है नया एपिसोड 

जियो हॉटस्टार पर हर दिन नई फिल्में और सीरीज आ रही हैं, जिसमें हॉरर से लेकर थ्रिलर तक शामिल हैं. लेकिन हम आपको उस सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 28 दिन से टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में दूसरे नंबर पर है. सीरीज के अबतक 20 एपिसोड आ चुके हैं और हर शुक्रवार को नया एपिसोड आता है, जिसमें भूतों का सामना करते हुए घोस्ट हंटर नजर आ रही है. इस शो ने बिग बॉस को तो नहीं. लेकिन खतरों के खिलाड़ी, लाफ्टर शेफ अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट और बेथलम कुटुंब यूनिट जैसे शोज और फिल्मों को पछाड़ दिया है.

28 दिन से जियो हॉटस्टार के टॉप 10 में सीरीज

40 एपिसोड की सीरीज, जिसके हर हफ्ते नए एपिसोड आते हैं और अब तक 20 एपिसोड आ चुके हैं. वह है अली बाबा और 40 भूत है, जिसका प्रीमियर 11 सितंबर को जियो हॉटस्टार पर हुआ थे. इसे भुवनेश श्रीवास्तव ने बनाया है. जबकि इस शो में आशा नेगी और विशाल वशिष्ठ, रमनदीप यादव, मानसी सहगल अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. यह हॉरर, कॉमेडी मिस्ट्री सीरीज है.

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40 भूतों को पकड़ती हंटर

वेब सीरीज 'अली बाबा और 40 भूत' में आशा नेगी ने 'अलीशा निगम' नाम की एक घोस्ट हंटर का किरदार निभाया है, जो अपने लापता पुरातत्वविद् पिता को ढूंढने अपने होमटाउन जाती है. इसमें उनके साथ विशाल वशिष्ठ (बाबाराव उपाध्याय के रूप में) और रमनदीप यादव (किन्नू के रूप में) मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. कुल 40 एपिसोड में अलग-अलग भूतों की कहानियां दिखाई गई हैं.

आशा नेगी के बारे में

आशा नेगी टीवी का जाना माना नाम हैं, जिन्होंने टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता में पूर्वी का किरदार निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल की थी. हालांकि उनके सीरियल से ज्यादा ऋत्विक धनजानी के साथ उनका रिलेशनशिप काफी चर्चा में रहा था. वहीं जब यह रिश्ता टूटा तो टीवी इंडस्ट्री और कपल के फैंस शॉक्ड रह गए थे. हालांकि आज भी दोनों अच्छे दोस्त हैं और एक्ट्रेस सुरभि ज्योति की शादी में दोनों शामिल हुए थे और मस्ती करते हुए नजर आए थे.

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