कौन हैं शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा की गर्लफ्रेंड? वायरल हुई तस्वीरें

पंजाबी स्टार शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा इन दिनों सलमान खान के मोस्ट पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 19 में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं. शो अपने दो महीने पूरे कर चुका है और शो में लड़ाई झगड़ा बढ़ता जा रहा है. वहीं, कुछ कंटेस्टेंट घर के अंदर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बोल रहे हैं. इधर, शहबाज ने बातों-बातों में घरवालों को बता दिया कि उनकी एक गर्लफ्रेंड है. शहबाज ने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम कशिश अग्रवाल बताया है. शो में शहबाज अपनी गर्लफ्रेंड को दिन रात याद करते हैं. चलिए जानते हैं आखिर कौन हैं शहनाज गिल के भाई शहबाज की गर्लफ्रेंड कशिश अग्रवाल.

कौन हैं कशिश अग्रवाल?

कशिश फिलहाल ब्यूटी और लाइफस्टाइल सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर है. उन्हें इंस्टाग्राम पर अभी 8 हजार लोग फॉलो करते हैं. कशिश की इंस्टा बायो में हर हर महादेव और प्राउड वेजिटेरियन लिखा है. जब शहबाज बिग बॉस 19 में जाने वाले थे, उस वक्त कशिश ने शहबाज के साथ अपनी एक तस्वीर भी शेयर की थी. इस तस्वीर के कैप्शन में कशिश ने लिखा था, सुना है बिग बॉस में लोग बदल जाते हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम जैसे हो वैसे ही लोगों को खुद को दिखाओगे, दुनिया तुम्हारी सच्चाई और चरित्र पर फिदा होगी, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, ट्रॉफी लेकर आना'. इस पोस्ट के बाद लोगों में कशिश के बारे में जानने की दिलचस्पी बड़ी और साथ ही लोगों को हिंट मिला कि कशिश और शहबाज के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है.

गर्लफ्रेंड को पैसे देते हैं शहबाज?

बिग बॉस 19 के हालिया एपिसोड में फरहाना भट्ट और शहबाज की बीच तीखी नोकझोंक हुई थी और इस दौरान फरहाना ने शहबाज पर पर्सनल अटैक कर दिया. फरहाना ने कहा, 'तुम हो वो, जो लड़कियों पर बिना सोचे समझे पैसे लुटाते हैं, क्या बिग बॉस में आने से पहले तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को पैसे नहीं दिए थे? शो में दोनों के बीच तगड़ी बहस हुई और बातों-बातों में शहबाज की गर्लफ्रेंड की बात सबके सामने आ गई.