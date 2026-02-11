विज्ञापन

कौन हैं भागीरथ भट्ट? क्या सलमान खान के ‘बिग बॉस 20’ में होंगे शामिल? बॉर्डर 2 से है खास कनेक्शन

बिग बॉस के अगले सीजन को लेकर फैंस में काफी उत्साह है और वे संभावित कंटेस्टेंट्स की डिटेल्स का इंतजार कर रहे हैं. कई सोशल मीडिया यूजर्स कयास लगा रहे हैं कि इस साल के कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में भागीरथ भट्ट का नाम हो सकता है.

कौन हैं भागीरथ भट्ट?
बिग बॉस के अगले सीजन को लेकर फैंस में काफी उत्साह है और वे संभावित कंटेस्टेंट्स की डिटेल्स का इंतजार कर रहे हैं. कई सोशल मीडिया यूजर्स कयास लगा रहे हैं कि इस साल के कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में कौन-कौन हो सकता है. एक नाम जिस पर कयास लगाया जा रहा है, वह है दुनिया भर में मशहूर सितार वादक, म्यूजिशियन, कंपोजर, भागीरथ भट्ट. फिल्म और टेलीविजन म्यूजिक में उनका बड़ा योगदान है. फैंस उन्हें बिग बॉस 20 के अगले सीजन में देखने के लिए काफी उत्साहित हैं. 

पद्मावत, भूल भुलैया 3, बॉर्डर 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों, बंदिश बैंडिट्स और हीरामंडी जैसे फर्स्ट-क्लास शोज में काम करने के बाद भागीरथ भट्ट को पहचान मिली. भक्ति और आध्यात्मिक गानों के जरिए भी उन्हें पहचान मिली. भागीरथ बिग बॉस के आने वाले सीजन में हिस्सा लेंगे या नहीं. बिग बॉस टीम ने अभी तक इस जानकारी को पब्लिकली कन्फर्म नहीं किया है. 

बिग बॉस के होस्ट, सलमान खान ने बिग बॉस 19 के एक एपिसोड के दौरान कन्फर्म किया था कि बिग बॉस का एक नया सीजन आएगा, जब उन्होंने कहा था, “बिग बॉस 20 में मिलते हैं”. बिग बॉस का एक नया सीजन सितंबर 2026 में एयर होने वाला है. अभी तक बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की ऑफिशियल लिस्ट मीडिया को जारी नहीं की गई है, फिर भी टेलीविजन, स्पोर्ट्स, सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट की पॉपुलर हस्तियों के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वे कंटेस्टेंट हो सकते हैं. 

कौन हैं भागीरथ भट्ट

विकिपीडिया के अनुसार, भागीरथ कुमार पंकजभाई भट्ट का जन्म 31 मई, 1991 को गुजरात के जामनगर में हुआ था. उनके परिवार में संगीत और आध्यात्मिकता का माहौल था. लगभग 6 साल की उम्र से ही उन्हें उनके पिता पंकजकुमार दिनेशचंद्र भट्ट ने संगीत की  शिक्षा देना शुरू कर दिया. उन्होंने जामनगर के सेकेंडरी स्कूल से ग्रेजुएशन किया, फिर महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ़ बड़ौदा गए जहां उन्होंने परफॉर्मिंग आर्ट्स (BPA) में बैचलर डिग्री पूरी करने पर गोल्ड मेडल मिला. फिर उन्होंने इंस्ट्रुमेंटल सितार पर जोर देने के साथ परफॉर्मिंग आर्ट्स (MPA) में मास्टर डिग्री हासिल की.

इसके बाद भागीरथ ने बॉलीवुड, रीजनल सिनेमा, वेब सीरीज, टेलीविज़न और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में शानदार करियर बनाया. उन्होंने भारत और विदेशों में परफॉर्म किया. वह पद्मावत, भूल भुलैया 3, बॉर्डर 2 जैसी फिल्में और बंदिश बैंडिट्स और हीरामंडी जैसी मशहूर सीरीज के लिए जाने जाते हैं. वह राम कथा, भागवत कथा और शिव महापुराण पर भी परफॉर्म करते रहे हैं.

बॉर्डर 2 से जुड़ा है नाम

प्रसिद्ध सितार वादक और संगीतकार भगीरथ भट्ट ने हाल ही में फिल्म ‘बॉर्डर 2' के गीत ‘जाते हुए लम्हों' (Jaate Hue Lamhon) में लीड सितार प्लेयर के रूप में काम किया. गाने में भगीरथ के साथ सहयोगी सितार वादक के रूप में गौरव, पार्थ और अपर्णा भी थे. इसे उन्होंने अपने करियर का एक खास पल बताया.  

