बिग बॉस 18 में विवियन डिसेना को लाडला कहने पर भड़कीं शक्ति अस्तित्व के एहसास की उनकी को स्टार, बोलीं- यहां कोई लाडला नहीं है...

बिग बॉस 18 की शुरूआत से विवियन डिसेना चर्चा में हैं. जहां बिग बॉस ने उन्हें अपना लाडला बताया तो वहीं उनके टॉप 2 में होने की बात भी कह दी. इसी बीच शक्ति अस्तित्व के एहसास की में विवियन डिसेना की को स्टार रहीं काम्या पंजाबी ने उनका सपोर्ट किया तो वहीं सोशल मीडिया के जरिए कहा कि विवियन को कोई फेवर नहीं मिल रहा है. दरअसल, एक्स पर काम्या ने विवियन को बिग बॉस और शो के अन्य कंटेस्टेंट द्वारा लाडला पुकारे जाने पर रिएक्शन दिया.

उन्होंने लिखा, क्या है ये कलर्स का लाडला और सब?? और क्यों? यह उन पर उल्टा पड़ेगा. यहां कोई किसी का लाडला नहीं है. सिर्फ गेम है. सब कुछ. इस पर कुछ फैंस ने उनके साथ सहमती जताते हुए अपने व्यू शेयर किया. एक यूजर ने लिखा, यह उनपर पहले ही उल्टा पड़ रहा है. वह लोग उन्हें इस पर ताना मार रहे हैं. दूसरे यूजर ने लिखा, विवियन अच्छा नहीं खेल रहे हैं. उनसे ज्यादा उम्मीद है. लेकिन वह निराश कर रहे हैं. उम्मीद है कि वह खुलकर खेलेंगे.

What is this colors ka ladla n all???? And why? This is going to backfire him.. Yahan koi kisika ladla nahi hai… sirf game hai sab kuch. #Biggboss18 @ColorsTV #VivianDsena