Bigg Boss 19 का पहला कंटेस्टेंट किया सलमान खान ने कंफर्म! Siddharth Shukla से है कनेक्शन

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें सलमान खान फैंस से दो कंटेस्टेंट में से एक को चुनने के लिए कहते हुए नजर आ रहे हैं. 

Bigg Boss 19 First Confirmed Contestant: बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट से जुड़ा प्रोमो आया सामने
नई दिल्ली:

टीवी का पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) का काउंटडाउन शुरू गया है. 24 अगस्त से सलमान खान के इस शो का प्रीमियर होगा, जिसका एक के बाद एक प्रोमो सामने आ रहा है. लेकिन शो के लेटेस्ट प्रोमो ने फैंस का ध्यान खींचा है, जिसमें सलमान खान फैन का फैसले का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं वीडियो में दो लोगों का जिक्र किया गया है, जिनमें से फैंस को वोट के जरिए एक को बिग बॉस के घर में एंट्री करने के लिए चुनने के लिए कहा गया है. खास बात यह है कि इन दो कंटेस्टेंट में से एक का सिद्धार्थ शुक्ला (Siddharth Shukla) से कनेक्शन है. 

शेयर किए गए प्रोमो में शहनाज गिल के भाई शहबाज बादेशा और यूट्यूबर इंफ्लूएंसर मृदुल तिवारी नजर आ रहे हैं. पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया, कौन बनेगा बिग बॉस 19 के घर का सदस्य. अब होगा फैन्स का फैसला. वोट करो जियो हॉटस्टार एप पर. इस पोस्ट शेयर करने के बाद कुछ लोग मृदुल को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं तो वहीं कुछ शहबाज को सपोर्ट करते दिख रहे हैं. हालांकि देखना होगा कि प्रीमियर पर कौन बिग बॉस 19 में एंट्री लेता है. 

बता दें रियलिटी शो में इस बार घर वालों की थीम 'सरकार' होगी. बिग बॉस के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है. इसका ट्रेलर बता रहा है कि इस बार बिग बॉस का ये सीजन काफी धमाकेदार होने जा रहा है. बिग बॉस-19 को 24 अगस्त 2025 से जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स पर रात 10.30 बजे प्रसारित किया जाएगा. जियो हॉट स्टार बिग बॉस सीजन 19 के रोमांच को और बढ़ाने के लिए तैयार है. इसे इंटरेक्टिव बनाने के लिए भी उन्होंने काफी प्रयास किए हैं. इस बार दर्शकों को ऐप के जरिए सीधे वोट करके अपने पसंदीदा प्रतियोगियों को सेव करने का मौका मिलेगा. इस सीजन में 'जीतो धन धना धन' कॉन्टेस्ट भी शुरू किया गया है, जिसमें प्रशंसकों को शो से जुड़े आसान सवालों के जवाब देकर इनाम जीतने का मौका मिलेगा.

