सीरियल Tum se tum tak में आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट, आर्या के अतीत का काला सच जान बेहोश हुई अनु, जानिए पूरी कहानी

सीरियल 'तुम से तुम तक' में आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट. अनु को पता चला आर्या के अतीत का सच. राजनंदिनी की असलियत जानकर अनु हुई बेहोश...

क्या अनु होश में आने के बाद आर्या को माफ कर पाएगी?

Tum Se Tum Tak twist : टीवी सीरियल 'तुम से तुम तक' (Tum Se Tum Tak) इन दिनों दर्शकों की फेवरेट लिस्ट में पहले नंबर पर बना हुआ है. शो में आ रहे नए-नए ट्विस्ट्स ने फैंस को टीवी स्क्रीन से चिपका रखा है. अगर आप भी इस शो के दीवाने हैं, तो तैयार हो जाइए क्योंकि आने वाले एपिसोड में एक ऐसा धमाका होने वाला है जिससे पूरी सीन ही पलट जाएगा. जी हां,  अनु के सामने अब वो सच आ गया है, जिसे आर्या सालों से छिपाने की कोशिश कर रहा था.

राजनंदिनी के सच ने उड़ाए अनु के होश

दरअसल, पिछले काफी समय से अनु के मन में आर्या के व्यवहार को लेकर कई सवाल थे. उसे महसूस हो रहा था कि आर्या की जिंदगी का कोई ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में उसे नहीं पता. आखिरकार, वो घड़ी आ ही गई जब अनु को आर्या के पास्ट का सबसे बड़ा सच पता चल गया. अनु को अब यह मालूम हो गया है कि राजनंदिनी आखिर कौन थी और आर्या की जिंदगी में उसकी क्या अहमियत थी.

जैसे ही अनु के सामने एक-एक करके सारी परतें खुलीं, वह गहरे सदमे में चली गई. अनु के लिए यह यकीन करना मुश्किल हो गया कि जिस आर्या को वह इतना प्यार करती है, उसका इतना रहस्यमयी अतीत भी हो सकता है. सच का बोझ अनु बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी.

अनु के बेहोश होने से आर्या खुद भी काफी घबराया हुआ है क्योंकि उसे डर है कि अब अनु के सामने सच आने के बाद उनका रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा. क्या अनु होश में आने के बाद आर्या को माफ कर पाएगी? यह देखना काफी दिलचस्प होगा.
 

