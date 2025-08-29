बिग बॉस 19 की इस कंटेस्टेंट को छोटे भाई ने दिए थे 400 रुपए, जिसने बनाया उनका करियर

बिग बॉस 19 का आगाज हो चुका है, जिसके 5 एपिसोड बीत चुके हैं, जिसमें लड़ाईयों से लेकर कंटेस्टेंट के पर्सनल लाइफ के खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं. हाल ही में जहां गौरव खन्ना ने पिता बनने को लेकर बात की तो वहीं अब नेहल चुडासामा ने अपनी जिंदगी के चैलेंज के बारे में बात की. अशनूर कौर से बातचीत में नेहल ने बताया कि कैसे उनके छोटे भाई उनकी सबसे बड़ी ताकत बने. नेहल ने कुबूलते हुए कहा, मैं आज जो कुछ भी हूं वह अपने छोटे भाई की वजह से हूं.

नेहल ने बताया कि वह 17 की उम्र की थी जब वह पहली बार अंधेरी के रीजनल प्रतियोगिताओं से फोन आया था. उन्होंने कहा, मैंने अपने भाई को कॉल के बारे में बताया और कहा कि वह नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है. वह पास के कॉलेज में एग्जाम सुपरवाइज करता था, जिसके उसे 100 रुपए हर दिन के मिलते थे. उसने चार दिन तक काम किया और 400 रुपए बचाए. उसने मुझसे कहा, तुम जाओ और हिस्सा लो. नेहल ने आगे बताया कि उस समय उनके पास केवल दो जोड़ी कपड़े थे. लेकिन भाई से मिली ताकत मेरे पास बहुत थी.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि नेहल चुड़ासामा ने मिस दीवा यूनिवर्स का साल 2018 में खिताब पाकर फेम हासिल किया. वहीं उन्होंने मिस यूनिवर्स में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया. जबकि वह भारत की सबसे फिटनेस फोकस्ड ब्यूटी क्वीन्स के रुप में भी जानी जाती हैं.

बिग बॉस 19 की बात करें तो हाल ही में अभिषेक बजाज से नेहल की खूब लड़ाईयां देखने को मिल रही हैं. वहीं लेटेस्ट प्रोमो में अभिषेक, नेहल को फेम डिगर कहते हुए नजर आ रहे हैं.