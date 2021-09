इस अभिनेत्री ने लिया ऐसा रूप पहचानना हुआ मुश्किल, क्या आप पहचान पा रहे हैं ?

ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. जिसे देख कर आप भी नहीं पहचान पाएंगे की ये कौनसी अभिनेत्री हैं. बता दें कि ये कोई और नहीं बल्कि हालही में बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) की विनर बनी दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal) हैं. एक्ट्रेस के इस अंदाज ने सभी को हैरान कर दिया है. दिव्या हाल ही में बाला जी वेब सीरीज कार्टेल (Cartel) में नजर आईं थी. यह उसी का लुक है. इस तस्वीर को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इस तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'सीरियल किलर वाइब्स के रूप में!!! यह कार्टेल का मेरा पहला दिन था! नर्वस, उत्साहित लेकिन निश्चित रूप से आश्वस्त!'. वहीं उनके एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा है 'You are brilliant D! You are going to shine and how', तो दूसरे ने लिखा है 'Great performer'.

बता दें, दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal) एक डांसर हैं और उनकी एलिवेट डांस इनसिट्रेट नाम का एक डांस एकेडमी भी थी. दिव्या अग्रवाल कई म्यूजिक वीडियो और विज्ञापनों में भी काम कर चुकी हैं. इसी के साथ वो 'एमटीवी स्पिलिट्सविला-10' में भी नजर आ चुकीं हैं. इसी के साथ हालही में दिव्या बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) की विनर बनी हैं.