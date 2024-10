लोग क्यों इमेज बर्बाद करने बिग बॉस में जाते हैं.... शिल्पा शिरोड़कर के लिए एक्टर ने लिखी ऐसी बात, लोग बोले- यही तो बिग बॉस है सर 

बिग बॉस 18 के लेटेस्ट एपिसोड में काफी लड़ाइयां और ड्रामा देखने को मिला. वहीं एक खास हिस्से में शिल्पा शिरोड़कर वो कंटेस्टेंट बनीं, जिन्हें पहली बार एआई की मदद से उनकी जवान शिल्पा शिरोड़कर को दिखाया गया. जैसा कि शो के प्रीमियर पर सलमान खान को दिखाया गया था. वहीं इस दौरान एक्ट्रेस को उनकी मुलाकात 20 साल पहले की शिल्पा (AI द्वारा बनाई गई) से करवाई गई. जहां बिग बॉस उन्हें गेम के फॉर्मेट को समझाते नजर आए. इतना ही नहीं यंग शिल्पा ने एक्ट्रेस को उनके रोने पर भी खूब क्लास लगाई.

इसके अलावा इस खास सेगमेंट में यंग शिल्पा ने जिक्र किया कि एक्टिंग के लिए बोर्ड के एग्जाम छोड़ने की बात भी बताई और कहा कि सफलता के शिखर पर होने के बावजूद उन्होंने शादी करने का फैसला लिया. जबकि आगे उन्होंने शिल्पा को अपने लिए फाइट करने की भी नसीहत दी. एपिसोड को देखने के बाद तो सोशल मीडिया पर रिएक्शन आना शुरू हो गया है.

I hope, Shilpa Shirodkar will not get into Bigg Boss trap. Bigg Boss wants to make her villain to spoil her image. Hope she will use her brain and remain calm. I can't believe that ppl go to Bigg Boss to destroy their image.