अर्चना पूरन सिंह की कुर्सी खतरे में, कपिल शर्मा के शो में नवजोत सिंह सिद्धू की वापसी

नवजोत सिंह सिद्धू कपिल शर्मा शो के सीजन 3 का हिस्सा बनने वाले हैं. सिद्धू ने अपनी वापसी को घर वापसी बताया और फैंस को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया. सिद्धू नेटफ्लिक्स सीरीज़ में अर्चना पूरन सिंह के साथ दिखाई देंगे. द ग्रेट इंडियन कपिल शो के निर्माताओं ने सोमवार यानी 9 जून को ऐलान किया कि पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू लोकप्रिय नेटफ्लिक्स स्केच कॉमेडी टॉक शो के तीसरे सीज़न का हिस्सा होंगे. स्ट्रीमर ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर यह खबर शेयर की है. पोस्ट में लिखा है, "एक कुर्सी पाजी के लिए प्लीज. हर फनीवार बढ़ेगा हमारा परिवार, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू की वापसी होगी. उन्हें द ग्रेट इंडियन कपिल शो के नए सीज़न में देखें, जो 21 जून से रात 8 बजे सिर्फ़ नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा."

Ek kursi paaji ke liye please 🤩



Har Funnyvaar Badhega Humara Parivaar with the comeback of Navjot Singh Sidhu & Archana Puran Singh. Watch them in the new season of The Great Indian Kapil Show, streaming from 21 June, at 8 PM only on Netflix.#TheGreatIndianKapilShowOnNetflix pic.twitter.com/QIy0MSMpI8