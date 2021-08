Surbhi Chandna ने ब्लैक टू पीस में समंदर किनारे करवाया फोटोशूट, Photos हुई वायरल

समंदर किनारे करवाया फोटोशूट

सुरभि चंदना (Surbhi Chandna) के इस फोटोशूट में देखा जा सकता है कि, वो मालदीव में समंदर किनारे हैं और स्टाइलिश लुक दे रही हैं. इन फोटो में सुरभि ने ब्लैक कलर की बिकिनी पहनी हुई है. फोटो में उनका अंदाज जबरदस्त लग रहा है. इस पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'Believe me, If i looked good, its not an Accident but this Place'. फैन्स को सुरभि का ये अंदाज खूब भा रहा है. वो लगातार कमेंट कर उनकी तारीफ कर रहे हैं. इस पोस्ट पार अब तक 257 हजार लाइक और 2,558 कमेंट आ चुके हैं.

सुरभि चंदना का करियर

सुरभि चंदना (Surbhi Chandna) एक्ट्रेस के साथ-साथ मॉडल भी हैं. इंस्टाग्राम पर 4.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं. सुरभि 'इश्कबाज', 'दिल बोले ओबेरॉय', 'संजीवनी' जैसे सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं. सुरभि चंदना को आखिरी बार 'नागिन 5' में देखा गया थ. इस सीरियल में उन्होंने नागिन का किरदार निभाया था, जिसे फैंस ने भी खूब पसंद किया था. इसके अलावा सुरभि चंदना का हाल ही में एक गाना 'बेपनाह प्यार' भी रिलीज हुआ है, जिसमें वह शरद मल्होत्रा के साथ नजर आईं थीं.