अक्षय कुमार है या सुनील ग्रोवर? द ग्रेट इंडियन कपिल शो में हुआ कुछ ऐसा कि दर्शक भी रह गए हैरान

द ग्रेट इंडियन कपिल शो का तीसरा सीज़न अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है और फिनाले एपिसोड में ऑडियंस को जबरदस्त मनोरंजन मिलने वाला है. इस ग्रैंड फिनाले की शोभा बढ़ाने के लिए बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार स्पेशल गेस्ट के तौर पर नज़र आएंगे. हमेशा की तरह इस बार भी कपिल शर्मा और उनकी टीम मस्ती, कॉमेडी और हंसी से भरपूर धमाका करने वाले हैं. नेटफ्लिक्स ने जैसे ही इस एपिसोड का टीज़र रिलीज़ किया, फैंस की एक्साइटमेंट दोगुनी हो गई.

सुनील ग्रोवर का धमाकेदार अंदाज़

इस टीज़र में सुनील ग्रोवर ने एक ऐसा सरप्राइज दिया जिसे देखकर दर्शक दंग रह गए. टीज़र में सुनील ग्रोवर बिल्कुल अक्षय कुमार के गेटअप और अंदाज़ में नज़र आते हैं. वो उसी मशहूर एंटी-स्मोकिंग पीएसए को कॉपी करते हैं, जो कई सालों तक हर फिल्म शुरू होने से पहले थिएटर में दिखाया जाता था. फैंस को सबसे ज्यादा मज़ा तब आया जब उनके साथ स्क्रीन पर असली नंदू दिखाई दिए. ये वही नंदू हैं जिनसे अक्षय ने ओरिजिनल ऐड में कहा था कि सिगरेट पर पैसे उड़ाने के बजाय अपनी पत्नी के लिए सैनिटरी पैड खरीदो.

पुराने ऐड की याद ताज़ा

सालों तक चलने वाले उस ऐड की याद दर्शकों के दिलों में आज भी ताज़ा है. अस्पताल के बाहर सिगरेट पीते नंदू को देखकर अक्षय कुमार ने एक मजबूत मैसेज दिया था. हल्के-फुल्के अंदाज़ से शुरू होकर ये ऐड एक गंभीर सामाजिक संदेश तक पहुंचता था. लगभग छह साल तक थिएटर में ये ऐड चलता रहा, लेकिन अक्टूबर 2024 में सेंसर बोर्ड ने इसे बंद कर दिया.

नए ट्विस्ट वाला स्किट

सुनील ग्रोवर ने इस बार उसी ऐड को नए ट्विस्ट के साथ दिखाया. वो साइकिल पर आते हैं और मॉल के बाहर खड़े नंदू से मिलते हैं. नंदू बताता है कि उसकी बीवी ड्यूटी-फ्री स्टोर में शॉपिंग कर रही है. यहां सुनील, अक्षय के अंदाज़ में एक मजेदार डायलॉग मारते हैं 'हीरोगिरी सु सु करने में नहीं, बल्कि बीवी के शॉपिंग बैग्स उठाने में है'.ये सुनकर दर्शक हंसी से लोटपोट हो जाते हैं.

नंदू का मजेदार जवाब

नंदू भी इस बार सुनील को अपने मजाकिया जवाब से चुप नहीं बैठने देते. वो झुंझलाते हुए कहते हैं- पहले बोलते हो धूम्रपान मत करो, अब कह रहे हो पेशाब मत करो. पथरी हो जाएगी मुझे आपके चक्कर में जीभ और जान दोनों जल गई. इस तगड़े पंच के बाद सेट पर हंसी का ठहाका गूंज उठता है और दर्शक तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते हैं.

सीज़न 3 का सितारों भरा सफर

द ग्रेट इंडियन कपिल शो का तीसरा सीज़न वैसे भी सुपरहिट रहा है. इस बार शो में सलमान खान, आमिर खान जैसे बड़े सुपरस्टार आए. वहीं क्रिकेट की दुनिया से गौतम गंभीर, ऋषभ पंत और युजवेंद्र चहल ने भी मंच पर धमाल मचाया. शो में फैंस के फेवरेट कॉमेडियंस सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा की वापसी ने मज़ा दोगुना कर दिया. इस सीज़न की सबसे खास बात यह रही कि यहां इंटरनेशनल स्टार्स भी नजर आए. के-पॉप के मशहूर सिंगर जैक्सन वांग की एंट्री ने शो में ग्लोबल फ्लेवर जोड़ दिया.

फिनाले से बढ़ी उम्मीदें

अब जब फिनाले एपिसोड में सुनील ग्रोवर और असली नंदू की जोड़ी साथ नजर आने वाली है, तो साफ है कि ये एपिसोड दर्शकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा. हंसी, मस्ती और सरप्राइज से भरा ये ग्रैंड फिनाले लंबे समय तक लोगों की जुबां पर रहेगा.