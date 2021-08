सोफी चौधरी और राघव सच्चर ने क्रिएट किया 'हम्मा-हम्मा' सॉन्ग का नया वर्जन, Video जमकर हो रहा वायरल

"Jab hum mile" कैप्शन के साथ सिंगर सोफी चौधरी ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा कि "This is What Happens When You meet Your Super talented nut of a friend after 2 years". इस पोस्ट में सोफी चौधरी ने राघव सच्चर को टैग किया है. इस वीडियो में सोफी और राघव 'हम्मा हम्मा' गाने को अलग अंदाज में गाते हुए नजर आ रहे है. इंस्टाग्राम पर 77k व्यूज अब तक इस वीडियो को मिल चुके है. वहीं फैन्स भी दोनों के वीडियो पर 'wow awesome voice' जैसे कमेंट कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी फैन्स हैं, जो मजे लेने से नहीं चूक रहे हैं. ऐसे ही एक फैन ने कमेंट सेक्शन में लिखा है "क्या मिल गया लीजेंडरी सांग को बर्बाद करके". हालांकि ज्यादातर फैन्स दोनों के इस वीडियो को खूब लाइक कर रहे हैं.

बता दें कि साल 1995 में फेमस डायरेक्टर मनी रत्नम के निर्देशन में बनी फिल्म बॉम्बे के गाने हम्मा हम्मा को एआर रहमान ने कम्पोज किया था. बॉम्बे के बाद बॉलीवुड फिल्म 'ओके जानू' में आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर पर भी यह फिल्माया गया था. वहीं सिंगर सोफी चौधरी और म्यूजिक प्रोड्यूसर राघव की बात की जाए तो इससे पहले भी कई बार दोनों ने साथ काम किया है. फिल्म ज्वेल थीफ में रात अकेली है गाने पर भी दोनों परफॉर्मेंस देते नजर आए थे, जिसे फैन्स ने खूब पसंद किया था.