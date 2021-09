श्वेता तिवारी ने एक ही वीडियो में दिखाए 3 अलग-अलग लुक, फैन्स बोले- ब्यूटीफुल...देखें Video

श्वेता का नजर आया ग्लैमरस अवतार

श्वेता तिवारी ने हाल ही में अपने इंस्टा अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वे सिंपल से लेकर हॉट और ग्लैमरस अवतार में नजर आ रही है. दरअसल जो वीडियो श्वेता तिवारी ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है उसमें श्वेता तीन अलग-अलग लुक में नजर आ रही हैं. सबसे पहले श्वेता एकदम सिंपल नो मेकअप लुक में दिखाई दे रही हैं. उसमें उन्होंने ब्लू कलर की फुल टीशर्ट और क्रीम कलर की पैंट पहनी हुई है और बाल बंधे हुए हैं. वो फोन पर हेलो कहकर फोन दूसरे को देती हुई दिखाई दे रही हैं. दूसरा लुक भी श्वेता का ही है जिसमें वो पिंक और वाइट कलर की कुर्ती कैरी किए हुए हैं. वो फोन पर कहती हुए सुनाई दे रही हैं कि 'Here we come' और उसके बाद नजर आता है श्वेता का ग्लैमरस अवतार, जिसमें वो कहर ढाती हुई नजर आ रही हैं. इस वीडियो के लास्ट लुक में श्वेता ने ब्लैक कलर की हाई स्लिट ड्रेस पहनी हुई है. इस ड्रेस में उनका परफेक्ट बॉडी फिगर नजर आ रहा है. इसके अलावा वो बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही हैं.

श्वेता ने इस पोस्ट में दिया कमाल का कैप्शन

श्वेता तिवारी ने अपना ये वीडियो शेयर करते हुए बेहद लाजवाब कैप्शन दिया है. उन्होंने लिखा 'Beauty begins the moment you decide to be yourself'. यानी सुंदरता वहीं से शुरू होती है जब आप अपने आप से प्यार करते हैं और खुद बनने का फैसला करते हैं. श्वेता तिवारी की इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर 1 घंटे में 45 हज़ार से ज्यादा लोग देख चुके हैं. लगातार इस पोस्ट पर फैंस रेड हार्ट और हॉट इमोजी के साथ अपना प्यार बरसा रहे हैं. श्वेता के एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा, 'आपकी ये क्यूटनेस और हॉटनेस मुझे पागल कर देगी' तो वहीं एक और फैन ने अपना रिएक्शन देते हुए लिखा, 'Looking like a princess.