Shweta Tiwari ने शेयर किया लेटेस्ट फोटोशूट, पिंक ड्रेस में बेहद ग्लैमरस दिखीं एक्ट्रेस...Photos वायरल

श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) लेटेस्ट फोटोशूट

श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) ने अपने इस नए फोटोशूट की फोटो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. इन फोटो में श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari Photo) ने पिंक कलर का फ्लोरल प्रिंट ड्रेस पहना हुआ है, जिसमें उनका लुक काफी शानदार लग रहा है. लाइट मेकअप के साथ श्वेता स्टाइलिश लग रही हैं. उनकी इस पोस्ट पर उनकी बेटी पलक तिवारी ने कमेंट कर तारीफ में कहा 'Ok we get it. YOURE HOT'. साथ ही फैन्स भी उनकी इन फोटो को खूब पसंद कर रहे हैं.

श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) का करियर

श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) को आखिरी बार सोनी टीवी के शो 'मेरे डैड की दुल्हन' में देखा गया था. वहीं श्वेता ने अपने करियर की शुरुआत टीवी के फेमस सीरियल 'कसौटी जिंदगी की' से की थी, जिसके जरिए उन्हें खूब लोकप्रियता हासिल हुई. इसके बाद से ही उन्हें टेलीविजन की दुनिया में प्रेरणा के नाम से जाना जाता है. श्वेता तिवारी 'बिग बॉस 4' की विजेता भी रह चुकी हैं. अब जल्द ही वो 'खतरों के खिलाड़ी 11' में नजर आने वाली हैं.