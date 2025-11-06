विज्ञापन

शोएब इब्राहिम ने बताया कैसी है वाइफ दीपिका कक्कड़ की तबीयत, रिपोर्ट का है इंतजार, बोले- यह वह वक्त है जो...

शोएब इब्राहिम ने हाल ही में वाइफ दीपिका कक्कड़ का हेल्थ अपडेट दिया और बताया कि उनका ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है.

शोएब इब्राहिम ने दिया दीपिका कक्कड़ का हेल्थ अपडेट
नई दिल्ली:

टीवी के पॉपुलर कपल दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम इन दिनों मुश्किल समय से गुजर रहे हैं क्योंकि एक्ट्रेस को कैंसर हुआ था, जिसका इलाज चल रहा है. लेकिन इन मुश्किल दिनों में कपल ने हार नहीं मानी और वह अपनी जिंदगी के खुशी के पलों को परिवार के साथ बिता रहे हैं, जिसकी झलक कपल अपने यूट्यूब व्लॉग के जरिए दिखाते हुए नजर आ रहे हैं. इसी बीच शोएब इब्राहिम ने हाल ही में दीपिका कक्कड़ का हेल्थ अपडेट शेयर किया और बताया कि उनका ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है. वहीं उन्होंने यह भी बताया कि कपल दीपिका के लेटेस्ट ब्लड टेस्ट रिजल्ट का इंतजार कर रहा है.

सोशल मीडिया पर आस्क मी एनीथिंग सेशन में शोएब इब्राहिम ने वाइफ दीपिका कक्कड़ का हेल्थ अपडेट शेयर करते हुए कहा, हम ब्लड सैंपल के लिए बीते दिन अस्पताल गए थे. ऐसा लग रहा है कि हर तीन महीने में हमें वहां जाना होगा. लेकिन अब हर दो हफ्तों में. लेकिन अब रिपोर्ट्स कल आने वाली हैं. आगे वह कहते हैं, यह वह वक्त है, जो हमें डराता है. उम्मीद है कि भगवान की कृपा से सबकुछ ठीक होगा.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि दीपिका कक्कड़ स्टेज 2 लीवर कैंसर से पिछले कुछ महीनों से गुजर रही हैं. इसके चलते उन्हें कई हेल्थ समस्याओं का सामने करना पड़ रहा है, जिसमें छाले से लेकर हेयर फॉल की समस्या शामिल है. वहीं एक्ट्रेस का ऑपरेशन भी हुआ था, जिसके बाद से वह ट्रीटमेंट करवा रही हैं. ससुराल सिमर का फेम एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने इस साल की शुरुआत में इस बीमारी का खुलासा किया था, जिसने फैंस का दिल तोड़ दिया था. जबकि जून में एक्ट्रेस की ट्यूमर निकालने की एक सर्जरी भी हुई थी, जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में शामिल है.

