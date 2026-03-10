शाका लाका बूम-बूम के संजू के घर गुंजी किलकारी, पत्नी दीक्षा ने बेटे को दिया जन्म, प्यारी तस्वीर के साथ किंशुक वैद्य ने शेयर की खुशखबरी

नब्बे के दशक के पॉपुलर शो शाका लाका बूम बूम के संजू यानी एक्टर किंशुक वैद्य पापा बन गए हैं. हाल में एक पोस्ट शेयर कर उन्होंने इसकी जानकारी दी. किंशुक ने पत्नी दीक्षा नागपाल के साथ अपने पहले बच्चे का स्वागत किया. कपल ने 8 मार्च को अपने बेटे का स्वागत किया. किंशुक ने इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ यह खुशखबरी शेयर की. एक्टर ने नवजात बच्चे के छोटे से हाथ की एक बहुत ही क्यूट सी तस्वीर पोस्ट की, जिसमें माता-पिता दोनों बच्चे की उंगली को प्यार से पकड़े हुए हैं.

इंस्टाग्राम पर किया अनाउंस

इंस्टाग्राम पर किंशुक ने बेटे साथ एक प्यारी की तस्वीर शेयर की. जिसपर टेक्स्ट ओवरले में लिखा था, “यह एक बेबी बॉय है! 08.03.26.” फोटो के साथ, उन्होंने लिखा, “बहुत प्यार और आभार के साथ, हम अपने बेबी बॉय का स्वागत करते हैं. बेबी वैद्य 08.03.26 को आ गया है.”

पोस्ट यहां देखें:

पोस्ट शेयर किए जाने के बाद, टेलीविज़न इंडस्ट्री के दोस्तों और कलीग्स ने नए पेरेंट्स के लिए बधाई मैसेज से कमेंट सेक्शन में बाढ़ ला दी. एक्टर आर्य बब्बर ने पोस्ट पर दिल और ईविल-आई इमोजी के साथ रिएक्ट किया, जबकि एक्टर सारा खान और दिशा परमार ने लिखा, “बधाई हो.” कई दूसरे सेलिब्रिटीज़ और फैंस ने भी कपल को उनके पहले बच्चे के आने पर शुभकामनाएं भेजीं.

दिसंबर में की प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट

किंशुक और दीक्षा ने पिछले साल दिसंबर में अपनी प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी. उस समय, कपल ने अपनी एक मोनोक्रोम फोटो शेयर की थी जिसमें वे बच्चों के छोटे जूते पकड़े हुए थे, और उनके हाथ आपस में जुड़े हुए थे. उन्होंने कैप्शन में लिखा था, “ज़िंदगी के एक नए फेज़ में कदम रखते हुए हमारी लव स्टोरी और भी प्यारी हो गई है.”