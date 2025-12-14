विज्ञापन

शाका लाका बूम बूम वाला संजू बनने वाला पापा, पत्नी ने फोटो शेयर कर दी गुड न्यूज

किंशुक वैद्य की पत्नी दीक्षा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर अपनी जिंदगी की ये खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की. आप भी देखें वो तस्वीर.

शाका लाका बूम बूम वाला संजू बनने वाला पापा, पत्नी ने फोटो शेयर कर दी गुड न्यूज
पापा बनने वाले हैं किंशुक वैद्य
नई दिल्ली:

छोटे पर्दे पर बच्चों के फेवरेट शो ‘शाका लाका बूम बूम' में संजू का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुए एक्टर किंशुक वैद्य जल्द ही पिता बनने वाले हैं. उनकी पत्नी दीक्षा नागपाल प्रेग्नेंट हैं और इस कपल को अपने पहले बच्चे का इंतजार है.हाल ही में दीक्षा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर की, जिसमें दोनों अपने हाथों से एक एक छोटे बच्चे के जूते पकड़े नजर आ रहे हैं. किंशुक ने भी इस पोस्ट को रीशेयर किया. कैप्शन में लिखा था: “जिंदगी के नए दौर में कदम रखते हुए… हमारी प्रेम कहानी अब और भी मीठी हो गई है. #बेबी जल्द आ रहा है #मॉम टू बी #डैड टू बी”.

इस अनाउंसमेंट के बाद फैंस और सेलेब्रिटीज की ओर से बधाइयों का तांता लग गया. कई लोगों ने कमेंट्स में एक्साइटमेंट जाहिर और कपल को इस नए सफर के लिए शुभकामनाएं दीं.

किंशुक और दीक्षा की लव स्टोरी

दोनों की मुलाकात साल 2015 में किसी प्रोजेक्ट के दौरान हुई थी. दीक्षा पेशे से कोरियोग्राफर हैं और उन्होंने कई फिल्मों व टीवी शोज में काम किया है. लंबे समय तक अच्छे दोस्त रहे किंशुक और दीक्षा का रिश्ता धीरे-धीरे प्यार में बदल गया. अगस्त 2024 में उन्होंने सगाई की, जो एक सादगी भरा और करीबी लोगों के बीच हुए एक सेलिब्रशन था.

इसके बाद 22 नवंबर 2024 को अलीबाग में करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों की मौजूदगी में दोनों ने महाराष्ट्रियन रीति-रिवाज से शादी रचाई. दूल्हे किंशुक क्रीम और रेड कलर की शेरवानी में बेहद हैंडसम लग रहे थे, जबकि दीक्षा ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन लुक में सुंदर दिखीं.

एक इंटरव्यू में किंशुक ने बताया था कि बिजी शेड्यूल के बावजूद दोनों हमेशा एक-दूसरे के लिए समय निकालते थे. उन्होंने दीक्षा की समझदारी और जीवन के प्रति नजरिए की तारीफ की, जो उन्हें लगा कि वे जिंदगी भर साथ रह सकते हैं. अब शादी के ठीक एक साल बाद यह खुशखबरी आना दंपति के लिए और भी खास बना रहा है. फैंस भी इस नए मेहमान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

