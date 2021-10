शहनाज गिल ने 'ShonaShona' सॉन्ग पर यूं किया डांस, क्यूट अंदाज से जीता फैन्स दिल....देखें Video

शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) का ये डांस वीडियो उनके एक फैन पेज पर शेयर किया गया है. वीडियो में उनके लुक की बात करें तो उन्होंने व्हाइट टॉप और ब्लू जींस पहनी हुई है. साथ ही क्रीम कलर का जैकेट भी केरी किया है. फैन्स को शहनाज का ये डांस वीडियो खूब पसंद आ रह है. उनके एक फैन ने कमेंट में लिखा है 'Happy to see you like this again, तो दूसरे ने लिखा है 'बहुत क्यूट हो आप'.

गौरतलब है कि हाल ही में शहनाज गिल के करीबी दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हो गया था. वे केवल 40 साल के थे. वहीं बीते दिनों शहनाज गिल की फिल्म ‘होंसला रख' रिलीज हुई है, जिसे लोगों का जबरदस्त रिस्पांस मिला है.