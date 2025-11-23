विज्ञापन

बिग बॉस 19 के फिनाले के बाद इस कंटेस्टेंट की क्लास लगाएंगे होस्ट सलमान खान? बोले- इनकी क्लास तो घर से बाहर...

बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार पर होस्ट सलमान खान ने प्रणीत मोरे से बातचीत में बताया कि वह अमाल मलिक की शो से बाहर आकर क्लास लगाएंगे. 

बिग बॉस 19 के फिनाले के बाद अमाल मलिक की क्लास लेंगे सलमान खान
नई दिल्ली:

कलर्स टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 19 का फिनाले केवल दो हफ्ते दूर है, जिसके बारे में वीकेंड का वार में सलमान खान ने खुलासा किया. शो की शुरूआत से ही अमाल मलिक को सपोर्ट करने और उनकी तरफ बायस्ड होने के इल्जाम होस्ट सलमान खान पर लगाए गए हैं. हालांकि हर हफ्ते उनकी क्लास लेते हुए देखा गया है. लेकिन बिग बॉस 19 के लेटेस्ट वीकेंड का वार में सलमान खान ने कहा कि शो के फिनाले के बाद बी अमाल मलिक की क्लास लेंगे. 

प्रणीत ने कहा अमाल मलिक को लूजर

वीकेंड का वार पर सलमान खान कंटेस्टेंट्स से पूछते हैं कि वह कौन हैं, जो ट्रॉफी हारने के बाद लूजर बनेगा. इस पर ज्यादात्तर लोग शहबाज बदेशा का नाम लेते हैं. जबकि प्रणीत मोरे को अमाल मलिक का नाम लेते हुए देखा गया. प्रणीत कहते हैं, “कई बार वीकेंड से पहले भी वह कहता है कि सलमान सर मेरी और शहबाज की क्लास लेंगे. और वह यह इतनी बार कहते हैं, जैसे उन्हें इस पर गर्व हो. मुझे ऐसा ही लगता है. अगर वह यहां रहकर यह कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बाहर भी, कहीं न कहीं, वह इसे मानेंगे नहीं.”

सलमान खान शो के बाद लेंगे अमाल मलिक की क्लास

इस पर सलमान खान जवाब देते हुए कहते हैं, जितनी क्लास यहां पे ली है वो काफी ले ली है, लेकिन क्लास तो ये जब घर से बाहर निकलेगा तब ली जाएगी. 1000 प्रतिशत. और क्लास लेने के अलग अलग तरीके हैं. एक तो समझाओ, एक डांटो और एक कुछ मत करो. इग्नोर करो. इससे बड़ी क्लास कुछ नहीं हो सकती. इनडिफरेंट रहो. समझे आप? इस पर लोगों ने रिएक्शन दिया है और कहा, यह बहुत हर्टफुल है. लेकिन सलमान भाई ऐसा दोबारा करिए. दूसरे यूजर ने लिखा, सलमान भी अमाल के साथ थक गए हैं. 

अमाल मलिक को शो ऑफर करेंगी एकता कपूर

गौरतलब है कि इस वीकेंड का वार पर फातिमा सना शेख, विजय वर्मा और मनीष मल्होत्रा अपनी अपकमिंग फिल्म गुस्ताख इश्क को प्रमोट करने बिग बॉस 19 में पहुंचेंगे. वहीं कंटेस्टेंट से बात करते हुए नजर आएंगे. इसके अलावा एकता कपूर भी शो में नजर आएंगी. जहां वह तान्या मित्तल और अमाल मलिक को शो ऑफर करते हुए नजर आएंगे.  

