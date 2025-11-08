फरहाना भट्ट के टीवी इंडस्ट्री के बयान पर भड़के सलमान खान, बोले- गेट खोल दो इनके लिए...

बिग बॉस 19 का फिनाले नजदीक है, जिससे पहले हर एपिसोड में दर्शकों को एंटरटेनमेंट का डोज मिलता रहता है. हालांकि हाल ही में लोगों का गुस्सा देखने को मिला, जो कि फरहाना भट्ट के लिए था. लेटेस्ट एपिसोड में उन्होंने टीवी पर काम ना करने की बात कही, जिसके कारण लोगों ने भी उन्हें खरीखोटी सुनाई है. वहीं अब वीकेंड का वार पर भी इस बयान का अंजाम फरहाना भट्ट को सुनना पड़ेगा, जिसकी झलक अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो में मिली है. जहां सलमान खान फरहाना भट्ट को आड़े हाथ लेते हुए नजर आ रहे हैं. प्रोमो को देखने के बाद फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं.

सामने आए प्रोमो में सलमान खान कहते हैं, आप यह क्या कहती रहती हैं कि टेलीविजन नहीं करना चाहती. ये क्या कर क्या रही हैं आप. ये शो मेरी वजह से है. लोग दूसरे लोगों को जान रहे हैं. मैं शर्मिंदा हूं कि आपके जैसे इंसान को कोई नहीं पसंद करेगा क्योंकि मेरी वजह से. यह शो और मीडियम आपके लिए बहुत छोटा है. आपको इस घर में कोई नहीं रोकेगा. गेट खोल दो इनके लिए. इस प्रोमो को देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.

इस प्रोमो को देखने के बाद फरहाना भट्ट को लोगों ने ट्रोल किया है. एक यूजर ने लिखा, यह बहुत रूड था सलमान. ऐसा फिर से करिए. दूसरे यूजर ने लिखा, फरहाना भट्ट को उनके इंडियन टीवी कमेंट पर लताडा गया. सलमान खान का गेट खुलवाना एक परफेक्ट मैसेज था फरहाना के लिए. तीसरे यूजर ने लिखा, फरहाना ऐसी है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा. मुझे डर है कि वह एक दिन सलमान को भी सुनाएगी.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि फरहाना भट्ट ने हाल ही के एपिसोड में टीवी पर काम ना करने के लिए कहा, मैंने थियेटर किया है. इस पर गौरव खन्ना कहते हैं, क्यों थियेटर वाले टीवी नहीं करते क्या? इस पर फरहाना कहती हैं, मैं तो नहीं करूंगी. मुझे लगता है मैं अपना थियेटर जाया कर दूंगी. इस पर गौरव कहते हैं, बात सही कह रही हैं. थियेटर में भी अगर सब टीवी पर आ जाएंगे तो थियेटर कौन करेगा. अच्छा है थियेटर अच्छा है.

