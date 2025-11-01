विज्ञापन

VIDEO: बिग बॉस 19 में अशनूर कौर की बॉडी शेमिंग कर फंसीं तान्या मित्तल-नीलम गिरी, सलमान खान बोले- शक्ल कभी...

बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार के एपिसोड में सलमान खान अशनूर कौर की बॉडी शेमिंग करने के लिए तान्या मित्तल और नीलम गिरी की क्लास लगाते हुए नजर आ रहे हैं. 

VIDEO: बिग बॉस 19 में अशनूर कौर की बॉडी शेमिंग कर फंसीं तान्या मित्तल-नीलम गिरी, सलमान खान बोले- शक्ल कभी...
सलमान खान ने बॉडीशेमिंग पर तान्या मित्तल और नीलम गिरी की लगाई क्लास

बिग बॉस 19 का वीकेंड का वार आ गया है. इस हफ्ते नॉमिनेशन टास्क से लेकर कैप्टन्सी टास्क में काफी हंगामा देखने को मिला. लेकिन जिस चीज ने व्यअर्स का ध्यान खींचा वो था अशनूर कौर की बॉडी शेमिंग का मुद्दा. वहीं वीकेंड का वार में भी सलमान खान इस मुद्दे का जिक्र करते हुए नजर आएंगे. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि तान्या मित्तल, नीलम गिरी और कुनिका सदानंद सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं क्योंकि उन्होंने लेटेस्ट एपिसोड में अशनूर कौर की बॉडीशेमिंग की, जिसके चलते कई सेलेब्स और यूजर्स ने उनकी क्लास लगाई. वहीं अब बिग बॉस 19 वीकेंड का वार पर इस मुद्दे का जिक्र करते हुए नजर आने वाले हैं. 

बिग बॉस 19 के अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो में सलमान खान, कंटेस्टेंट द्वारा कही गई बातों को रिपीट करते हुए नजर आ रहे हैं. इसके बाद वह तान्या मित्तल, नीलम गिरी और कुनिका सदानंद को इस बात को दोबारा कहने कहते हैं. इसके बाद तान्या अपनी बात से मुकरने की कोशिश करती हैं. लेकिन उनके द्वारा कही गई बातों को सलमान खान उनके सामने रखते हैं और उन्हें बॉडी शेमिंग करने के लिए आगाह करते हैं. 

इतना ही नहीं सलमान खान, तान्या मित्तल के बिहेवियर के बारे में भी बात करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि इन बातों को करते हुए क्या आपने खुद को देखा है. बिग बॉस तक के मुताबिक सलमान खान कहते हैं, अपनी शक्ल कभी देखी है तुमसे छोटी और क्यूट है. 

गौरतलब है कि बिग बॉस 19 के इस वीकेंड का वार को देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और अशनूर कौर का सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं. वहीं अभिषेक बजाज को भी अशनूर कौर को दादी कहने पर क्लास लगाने की बात कह रहे हैं. 

बता दें कि इस हफ्ते वीकेंड का वार पर अशनूर कौर की फैमिली में से बतौर गेस्ट बनकर आने की बात कही जा रही है. वहीं इसके बाद अशनूर के गेम पर क्या असर पड़ता है. यह देखने लायक है. 

