प्रणीत मोरे ने सलमान खान का बनाया था मजाक, भाईजान ने लिया आड़े हाथ! बिग बॉस 19 वीकेंड का वार पर बोले- मैं अंदर

बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार एपिसोड में प्रणीत मोरे पर सलमान खान उनपर की गई स्टैंडअप कॉमेडी के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं.

बिग बॉस 19 वीकेंड का वार पर भड़के सलमान खान
नई दिल्ली:

कलर्स टीवी और जियो सिनेमा पर स्ट्रीम होने वाले पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 19 का वीकेंड का वार आ गया है, जिसमें सलमान खान घरवालों की क्लास लगाते हुए नजर आने वाले हैं, जिसकी झलक लेटेस्ट प्रोमो में देखने को मिल रही है. दरअसल, कलर्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर पेज पर एक प्रोमो शेयर किया गया है, जिसमें सलमान खान अपने ऊपर प्रणीत मोरे द्वारा की गई स्टैंडअप कॉमेडी का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं. इस प्रोमो को देखने के बाद फैंस भी काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और भाईजान की तारीफ कर रहे हैं.

प्रोमो में सलमान कहते हैं, प्रणीत स्टैंडअप कॉमिडियन. मुझे पता है आपने मेरे ऊपर क्या क्या बोला है, जो कि सही नहीं है. जोक्स जो आपने मारे हैं मेरे ऊपर. अगर आप मेरी जगह होते और मैं अंदर आपकी जगह होता तो आप कैसे रिएक्ट करते. पर आपको लोगों को हंसवाना था. मेरा नाम यूज करके आपने वो किया. मुझे लगता है कि आपको नीचे नहीं गिरना चाहिए.

प्रोमो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया, इस सीजन का पहला वीकेंड का वार होगा कमाल, जब सलमान उठाएंगे प्रणीत के जोक्स पर सवाल. देखिए बिग बॉस 19 सोमवार से रविवार रात 9 बजे जियो सिनेमा पर और साढ़े 10 बजे कलर्स टीवी पर. इस वीडियो पर लोगों का रिएक्शन सामने आया है. एक यूजर ने लिखा, प्रणीत तो गया. इसी टाइम का इंतजार था. दूसरे यूजर ने लिखा, तू आया नहीं तुझे लाया गया. तीसरे यूजर ने लिखा, अमाल मलिक का होश उड़ गया.

गौरतलब है कि इस हफ्ते नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, नीलम गिरी, नतालिया, प्रणीत मोरे, जीशान कादरी और अभिषेक बजाज हैं.

