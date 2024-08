बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार पर रूपाली गांगुली ने दिया रिएक्शन, लिखा- आवाज उठाने का समय आ गया है

टीवी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly), जो 'साराभाई वर्सेस साराभाई' में मौनिशा और 'अनुपमा' में अनुपमा (Anupama) के किरदार के लिए फेमस हैं. उन्होंने विरोध प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता जताते हुए एक्स पर ट्वीट शेयर किया है. वहीं उन्होंने इसके खिलाफ खड़े होने और अपनी आवाज उठाने के लिए फैंस से गुजारिश की है, जिसके चलते उनका ट्वीट वायरल हो रहा है.

रुपाली गांगुली ने एक्स पर लिखा, ''बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न की कहानियों ने मुझे पीड़ा में डाल दिया है. मेरे पिता की जड़ें वर्तमान बांग्लादेश में हैं, इसलिए अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे अत्याचार और हिंसा के बारे में सोचकर मुझे डर लगता है. यह समय है कि दुनिया भर के हर इंसान को बांग्लादेश में असहाय और कमज़ोर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए खड़े होकर आवाज़ उठानी चाहिए.''

The stories of persecution of Hindus in Bangladesh have left me in a state of anguish. Having my father's roots in present day Bangladesh, it scares me to think of the constant atrocities and violence the minorities are being subjected to. This is time for every human being…