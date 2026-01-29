फिल्म प्रोड्यूसर ने अक्षय कुमार को बताया मनी माइंडेड, कहा- वो एक्टर से ज्यादा बिजनेसमैन

बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार अपनी एक्टिंग, फिटनेस और प्रोफेशनलिज्म के लिए जितना चर्चाओं में रहते हैं. उतना ही बज उनकी फीस को लेकर भी क्रिएट होता है. कपिल शर्मा का शो हो या कोई और जगह अक्षय कुमार की फीस पर अक्सर बात होती ही है. अक्सर ये बात भी होती है कि अक्षय कुमार फीस के नाम पर फिल्म का मुनाफा भी लेते हैं. जो एक भारी भरकम रकम होती है. एक पुरानी कंट्रोवर्सी के सुर्खियों में होने की वजह से उनकी फीस एक बार फिर चर्चाओं में हैं. एक फिल्म प्रोड्यूसर ने अक्षय कुमार को बेहद मनी माइंडेड बताया है.

ये भी पढ़ें: Dhurandhar Box Office Collection Day 55: इतिहास रचने से 37 लाख दूर धुरंधर, करने वाली है ये बड़ा कारनामा

8×10 तस्वीर से मूवी से जुड़ी कंट्रोवर्सी

ये मामला साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म 8×10 तस्वीर से जुड़ा है. फिल्म को निर्माता शैलेन्द्र सिंह ने प्रोड्यूस किया था. जो इससे पहले डोर, पेज 3 और मालामाल वीकली जैसी फिल्में बना चुके थे. जिसे काफी तारीफें भी मिली थीं. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान शैलेन्द्र सिंह ने अक्षय कुमार को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया. उन्होंने कहा कि 8×10 तस्वीर बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी. और, इस प्रोजेक्ट में उन्हें करीब 85 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा. शैलेन्द्र का आरोप है कि फिल्म की नाकामी के बाद उन्होंने अक्षय से फीस का कुछ हिस्सा लौटाने की गुजारिश की थी. लेकिन उन्होंने ये मांग ठुकरा दी. निर्माता ने इंटरव्यू में अक्षय को मनी माइंडेड बताया है. उन्होंने कहा कि वो एक्टर से ज्यादा एक बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं.

प्रोडक्शन से लिया ब्रेक

शैलेन्द्र ने ये भी कहा कि वो इस फिल्म का काफी दिल से बना रहे थे. लेकिन वो सिर्फ नफा और नुकसान का सौदा बनकर रह गई. इस फिल्म की नाकामी ने उनकी लाइफ और करियर दोनों को बदल कर रख दिया. उन्होंने बताया कि 85 करोड़ रुपये का घाटा झेलने के बाद वो मेंटली और फाइनेंशियल दोनों तरह से टूट गए थे. यही वजह रही कि उन्होंने आगे फिल्म प्रोडक्शन से दूरी बना ली. निर्माता का कहना है कि इस घटना के बाद उनका फिल्म इंडस्ट्री से भरोसा उठ गया.