रुबीना दिलैक मोगली की तरह पेड़ से लटककर झूला झूलती आईं नजर, Video हुआ वायरल

रुबीना ने झूला मोगली तरह झूला

रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) ने अपना ये वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) मोगली की तरह पेड़ से लटकी हुई नजर आ रही हैं. वीडियो में रुबीना बड़े मजे से मोगली की तरह पेड़ से लटककर झूला झूल रही हैं. फैन्स उनका ये अंदाज देख खूब ठहाके लगा रहे हैं. रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik Video) का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो के आठ उन्होंने कैप्शन मेंलिखा है 'Only if I had wings'. इसी के साथ उनके एक फैन ने कमेंट में लिखा है 'Was waiting for thiss since. Long', तो दूसरे ने लिखा है 'Bosslady love you'.

रुबीना दिलैक जल्द करेंगी बॉलीवुड में डेब्यू

रुबीना इन दिनों 'शक्ति-अस्तित्व के एहसास की' सीरियल में सौम्या के किरदार निभा रही हैं. इतना ही नहीं वो जल्द ही हितेन तेजवानी और राजपाल यादव के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाली हैं. वहीं हालही में उनका पति अभिनव के साथ एक म्यूजिक वीडियो 'तुमसे प्यार है' भी रिलीज हुआ है, जो खूब पसंद किया जा रहा है.