रुबीना दिलैक ने पति अभिनव संग समंदर किनारे यूं किया रोमांटिक डांस, कपल की केमेस्ट्री देख फैन्स ने जमकर की तारीफ

रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) द्वारा शेयर किया गया ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. रुबीना ने ये वीडियो अपने मालदीव वेकेशन से शेयर किया है. वहीं फैन्स को दोनों की जोड़ी वैसे भी काफी पसंद आती है. ऐसे में उनका ये रोमांटिक डांस तो पसंद किया जाना ही था. उनके इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए एक फैन ने लिखा है 'How beautiful guys look with each other', तो दूसरे ने लिखा है 'Wowwww Beautiful couple'.

बता दें, रुबीना इन दिनों 'शक्ति-अस्तित्व के एहसास की' सीरियल में सौम्या के किरदार में नजर आ रही थीं, जो अब खत्म हो गया है. वहीं अब वो जल्द ही हितेन तेजवानी और राजपाल यादव के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाली हैं. इसी के साथ हालही में उनका पति अभिनव के साथ एक म्यूजिक वीडियो 'तुमसे प्यार है' भी रिलीज हुआ है, जो खूब पसंद किया जा रहा है.