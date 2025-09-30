Rise and Fall: धनश्री की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, अरबाज पटेल की गर्लफ्रेंड निक्की तंबोली ले रही है शो में एंट्री

अमेजन प्राइम वीडियो का नया रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' लगातार चर्चाओं में बना हुआ है. इस शो में अर्जुन बिजलानी, किकू शारदा, अरबाज पटेल, आदित्य नारायण, धनश्री वर्मा जैसे कई मशहूर चेहरे हिस्सा ले रहे हैं. कंटेस्टेंट्स के बीच रोज़ झगड़े, गेम की रणनीतियां और इमोशनल ड्रामा देखने को मिलता है. हर कोई जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है. होस्ट अशनीर ग्रोवर कंटेस्टेंट्स को सख्ती से समझाते नज़र आते हैं, जो शो को और रोचक बना देता है. इन सबके बीच अब एक नई खबर ने हलचल मचा दी है,बिग बॉस फेम एक्ट्रेस निक्की तंबोली शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाली हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, निक्की जल्द ही 'राइज एंड फॉल' का हिस्सा बनेंगी. यह अफवाहें अब सच साबित हो रही हैं. मेकर्स का मकसद साफ है, शो में धनश्री वर्मा और अरबाज पटेल की नज़दीकी को लेकर उठे सवालों के बीच ड्रामा बढ़ाना. जैसा कि सब जानते हैं, रियल लाइफ में अरबाज और निक्की एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. दोनों बिग बॉस मराठी 5 से मिले थे और उसके बाद से सोशल मीडिया पर अपनी रोमांटिक फोटोज़ शेयर करते रहते हैं. निक्की की एंट्री से धनश्री-अरबाज की जोड़ी पर असर पड़ सकता है. दर्शक पहले ही अरबाज की धनश्री के प्रति 'पजेसिव' अटिट्यूड पर सवाल उठा चुके हैं, खासकर जब अरबाज ने धनश्री को सलाह दी थी कि वे दूसरे पुरुष कंटेस्टेंट्स से गले न लगें, बल्कि साइड हग करें.

जब धनश्री पेंटहाउस से बेसमेंट में गईं, तो उन्होंने अरबाज को गले लगाकर खूब रोया था. अरबाज का यह बर्ताव देखकर निक्की ने सोशल मीडिया पर क्रिप्टिक पोस्ट भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने 'गद्दारी' पर इशारा किया. निक्की ने अरबाज का हमेशा सपोर्ट किया है, लेकिन अब उनकी एंट्री से शो का खेल उलट-पुलट हो सकता है.

हाल ही में शो में मनीषा रानी की एंट्री हुई, जिन्होंने आरुष भोला को 'राइज' और धनश्री को 'फॉल' कर दिया. इससे गेम का पूरा समीकरण बदल गया. निक्की की आने वाली एंट्री से कंटेस्टेंट्स की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल स्ट्रैटजी पर नया ट्विस्ट आ सकता है. दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि यह ड्रामा कैसे आगे बढ़ेगा.