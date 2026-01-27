विज्ञापन

रामानंद सागर की रामायण के इस एक्टर का बेटा देखा क्या? सावधान इंडिया में कर चुका हैंडसम इंस्पेक्टर का रोल

रंजीत जोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं और उनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है.

Read Time: 3 mins
Share
रामानंद सागर की रामायण के इस एक्टर का बेटा देखा क्या? सावधान इंडिया में कर चुका हैंडसम इंस्पेक्टर का रोल
रामायण सीरियल के इस एक्टर के बेटे ने निभाया टीवी पर हैंडसम इंस्पेक्टर का रोल
नई दिल्ली:

टीवी का पॉपुलर सीरियल रामायण के सभी किरदार आज भी याद किए जाते हैं. भगवान राम का किरदार निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल को लोग आज भी भगवान राम ही मानते हैं. वहीं, मां सीता का रोल करने वाली एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया लोगों के लिए आज भी सीता मां है. रामायण का एक एक्टर आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उस एक्टर का बेटा फिल्मी और टीवी दुनिया में एक्टिव है. इस दिवंगत एक्टर के बेटे को दर्शक सावधान इंडिया में देख चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी ने पहचाना ना हो. दरअसल, एक्टर संजय जोग जिन्होंने सीरियल में भरत का रोल प्ले किया था, महज 40 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह चुके थे. उनका बेटा अब फिल्मी दुनिया में एक्टिव है.

भरत का बेटे को पहचाना क्या?

संजय जोग के दो बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और बेटी है. बेटा रंजीत हिंदी और मराठी शो और फिल्मों में काम करता है. रंजीत टीवी शो सावधान इंडिया में काम कर चुके हैं. रंजीत दिखने में बिल्कुल अपने पिता जैसे हैं. अपने सोशल मीडिया पर अपने पिता की तस्वीरें शेयर करते रहते हैं. उनके पिता संजय जोग ने सीरियल में भरत का रोल प्ले किया था और वह इस रोल से घर-घर मशहूर हुए थे. इसके बाद संजय ने हिंदी और गुजराती फिल्मों में काम किया. जिगरवाला, नसीबवाला और जिद्दी जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया. रामायण सीरियल के दौरान वह 32 साल के थे. बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हें पहले लक्ष्मण का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन शेड्यूल मैच ना होने की वजह से सुनील लहरी के पास यह रोल चला गया.


एक्टिंग छोड़ की खेती बाड़ी

रिपोर्ट्स की मानें तो संजय की फैमिली नहीं चाहती थी कि वह एक्टर बने. संजय एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते थे, लेकिन नहीं बन सके. फिल्म संजय ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की. फिर मराठी फिल्म सापला से अभिनय में उतरे. फिल्म फ्लॉप हुई तो डिप्रेशन में चले गये. वह मुंबई छोड़ वापस पुणे चले गए और खेती करने लगे. फिर एक्टिंग करने की इच्छा जागी और मुंबई की टिकट कटवा लिया. फिर एक्टिंग की दूसरी पारी में उन्होंने गुजराती, मराठी और हिंदी फिल्म की और फिर रामायण में उन्हें रोल मिला और जिंदगी ठीक चलने लगी. 27 नवंबर 1995 में वह महज 40 साल की उम्र में उनका निधन हो गया.




 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sanjay Jog, Ramayan Actor
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com