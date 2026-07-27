UK07 Rider अनुराग डोभाल की जिंदगी में फिर आया भूचाल, 37 लाख लेकर भी बेटे से नहीं मिलने दे रही है पत्नी, दोस्त के साथ दिया धोखा

'UK07 Rider' के नाम से मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोभाल ने अपने परिवार पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाने के बाद अब अपनी पत्नी रितिका चौहान पर नए आरोप लगाए हैं. एक नए YouTube वीडियो में अनुराग ने दावा किया कि प्रेग्नेंसी के दौरान रितिका ने अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ उन्हें धोखा दिया. यूट्यूबर ने ऐसे वीडियो भी शेयर किए जिनमें रितिका उस आदमी के साथ समय बिताती दिख रही हैं, जिस पर अनुराग ने अफेयर का आरोप लगाया था.

पत्नी ने दिया धोखा

अपने लेटेस्ट YouTube व्लॉग में अनुराग ने 'अनाथ' (Annath) नाम का एक गाना रिलीज किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह उनकी ज़िंदगी की कहानी को दिखाता है. उसी वीडियो में उन्होंने रितिका को तब फोन किया जब वे उस आदमी के साथ बैठे थे, जिस पर उन्होंने अफेयर का आरोप लगाया था. उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जिसमें उस आदमी ने कथित तौर पर रितिका को अपनी गर्लफ्रेंड कहा था. हालांकि, रितिका का कहना था कि वे "सिर्फ अच्छे दोस्त" थे.

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वीडियो में आगे, जिस आदमी को अनुराग ने रितिका का सबसे अच्छा दोस्त बताया, उसने दावा किया कि प्रेग्नेंसी के दौरान रितिका अपने भाइयों, एरिक और रोहित के साथ उसके घर आई थी. उसने आगे आरोप लगाया कि रितिका 15 दिनों तक उसके घर पर रही और दावा किया कि उसकी मां ने उसे अनुराग से अलग होने के लिए उकसाया था.

अनुराग ने यह भी आरोप लगाया कि रितिका उनके बच्चे का अबॉर्शन करवाना चाहती थी और कहा, "मैंने सब कुछ छिपाने और सबको माफ़ करने की कोशिश की. हमारे बच्चे, अनुरित की वजह से. कलाम को पूरी सच्चाई पता थी, लेकिन उसने सिर्फ अपना ईगो संतुष्ट करने के लिए मुझे दुनिया के सामने गलत इंसान की तरह दिखाया. रितिका ने भी हालात का फायदा उठाया क्योंकि मेरे साथ खड़े होने के लिए मेरे माता-पिता या परिवार नहीं था. वे सब मुझे परेशान करने के लिए एक हो गए और आज भी ऐसा कर रहे हैं - आर्थिक, कानूनी और मानसिक रूप से, लेकिन अब और नहीं. मेरी एकमात्र गलती यह थी कि मैंने उन सभी से प्यार किया और उनकी गलतियों को छिपाता रहा, लेकिन मुझे लगता है कि वे इस प्यार और वफादारी के लायक नहीं हैं."

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि रितिका और उनकी मां उन्हें अपने बेटे से मिलने से रोक रही हैं और भारी एलिमनी की मांग कर रही हैं. अनुराग ने दावा किया कि उन्होंने रितिका को पहले ही 37 लाख दे दिए थे ताकि वह अपने बेटे से मिल सकें. उन्होंने अपने बेटे के लिए एक इमोशनल नोट भी लिखा, जिसमें कहा, "मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है. मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी कमाया था, वह परिवार, कलाम, इंक और श्रेया ने छीन लिया. उन्होंने सब कुछ बेच दिया - मेरी बाइक, मेरी कार, सब कुछ. मैं आर्थिक रूप से बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए कड़ी मेहनत करता रहूंगा.उम्मीद है हम जल्द ही फिर मिलेंगे."

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अनुराग डोभाल विवाद

इस साल मार्च में अनुराग ने आरोप लगाया कि उनके परिवार ने उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया और झूठे केस दर्ज करके उनके खिलाफ साजिश रची. उन्होंने दावा किया कि उनके परिवार ने रितिका के साथ उनकी अलग धर्म वाली शादी को मानने से इनकार कर दिया और उन्हें घर में घुसने नहीं दिया. उसी दौरान, अनुराग इंस्टाग्राम पर लाइव आए और इसे अपनी "आखिरी राइड" बताते हुए अपनी कार एक्सीडेंट कर ली. उन्हें बचाया गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी उस समय गर्भवती पत्नी उनसे मिलने आईं. अनुराग अब एक बेटे के पिता हैं और उन्होंने अपने बेटे के लिए अपनी ज़िंदगी को फिर से संवारने का संकल्प लिया है.