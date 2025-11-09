विज्ञापन

भारती सिंह को पति हर्ष ने दिया 20 लाख का तोहफा, जिसे देख प्रियंका चोपड़ा बोलीं- मुझसे भी ज्यादा अच्छी...

प्रियंका चोपड़ा ने भारती सिंह के व्लॉग पर रिएक्शन दिया, जिसमें कॉमेडियन अपने पति हर्ष लिंबाचिया द्वारा मिली 20 लाख की बुलगारी घड़ी फ्लॉन्ट करती हुईं नजर आ रही हैं.

भारती सिंह के व्लॉग पर प्रियंका चोपड़ा ने दिया रिएक्शन
कॉमेडियन भारती सिंह दूसरी प्रेग्नेंसी को एन्जॉय कर रही हैं. वहीं इस खुशी को पति हर्ष लिंबाचिया ने दोगुना कर दिया जब उन्होंने पत्नी भारती को 20.50 लाख रुपये की कीमत की Bvlgari सर्पेंटी टुबोगास घड़ी गिफ्ट में दी. इसे देखकर कॉमेडियन की आंखें भी नम हो गई. लेकिन अपने व्लॉग पर उन्होंने खुशी से अपनी नई और महंगी घड़ी को फ्लॉन्ट किया, जिस पर प्रियंका चोपड़ा और ब्रांड के सीनियर डायरेक्टर दिलजीत तेजनानी ने रिएक्शन दिया है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि जिस ब्रांड की घड़ी हर्ष लिंबाचिया ने भारती को दी है उसे प्रिंयका चोपड़ा एंडॉर्स करती हैं. वहीं इसी के लिए वह कई बार भारत भी आई हैं.

वीडियो में भारती सिंह अपनी घड़ी को फ्लॉन्ट करते हुए प्रियंका चोपड़ा का नाम लेती हैं, जो Bvlgari की ग्लोबल ब्रांड एंबेस्डर हैं. वह कहती हैं, प्रियंका चोपड़ा मैंने भी ले ली वॉच. सुन रही हो क्या? तो हर्ष कहते हैं, क्या वो तुम्हारा व्लॉग देखेगी? इस पर भारती कहती हैं, दोस्तों प्लीज मेरा ये व्लॉग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह प्रियंका चोपड़ा तक पहुंच जाएगा. मैंने उनके हाथ में यह घड़ी देखी थी और मुझे यह बहुत पसंद आई थी. बाद में मेरे कलर्स टीवी के दोस्तों ने मुझे यह खरीदने के लिए कहा और आज मैंने यह खरीद ली.

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वहीं हैरानी की बात यह है कि प्रियंका चोपड़ा ने खुद इस पर कमेंट करते हुए रिएक्शन दिया है, उन्होंने लिखा, मैं देख रही हूं और तुमपे ये वॉच इतनी अच्छी लग रही है मुझसे भी ज्यादा. तुम Bvlgari की अगली एम्बेस्डर हो. बस अबतक उनको मालूम नहीं था. आपको और आपकी फैमिली को ढेर सारा प्यार भेज रही हूं.

Bvlgari ब्रांड के सीनियर डायरेक्टर दिलजीत तेजनानी ने भी इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, प्रियंका मैम के साथ साथ हम सब Bvlgari से सुन रहे हैं. भारती जी. आप पर सरपेन्टी कलेक्शन देखकर सम्मान महसूस हुआ है. इसके अलावा सोशल मीडिया पर फैंस का भी रिएक्शन सामने आ रहा है.

