सैयारा का तो पता नहीं इस फिल्म को देख भारती सिंह और दर्शकों के निकले आंसू, बॉक्स ऑफिस पर कमाई सिर्फ 31 लाख

भारती सिंह का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह शहनाज गिल की इक्क कुड़ी देखकर रोती हुई नजर आ रही हैं. 

शहनाज गिल की इक्क कुड़ी देख भारती सिंह को आया रोना
नई दिल्ली:

पिछले दिनों अहान पांडे और अनीत पड्डा की मोहित सूरी द्वारा निर्देशित सैयारा की काफी चर्चा हुई. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तो 500 करोड़ पार की कमाई हासिल की ही. लेकिन सोशल मीडिया पर फिल्म की खूब चर्चा हुई कि लोग सिनेमाघरों में फिल्म देखकर रो रहे हैं और कुछ दर्शकों की तो बेहोश होने की भी खबरें सामने आईं. लेकिन अब एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भारती सिंह रोती हुई नजर आ रही हैं. इसके अलावा फिल्म देखने आए दर्शक भी आंसूं बहाते दिख रहे हैं. 

यह फिल्म और कोई नहीं शहनाज गिल की लेटेस्ट फिल्म इक्क कुड़ी है, जो हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. हालांकि फिल्म के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, इक्क कुड़ी ने पहले दिन 12 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की. दूसरे दिन यह आंकड़ा 19 लाख तक पहुंचा. इसके बाद दो दिनों में फिल्म की कमाई 31 लाख ही कमा पाई है. 

पैपराजी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में भारती सिंह के अलावा ऑडियंस इक्क कुड़ी को देखती हुई नजर आ रही है. वहीं इस वीडियो को देखने के बाद दर्शक फिल्म को बेस्ट मूवी बताते हुए नजर आ रहे हैं और शहनाज गिल की तारीफ कर रहे हैं. इसके चलते वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

इक्क कुड़ी की बात करें तो यह एक पंजाबी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे अमरजीत सिंह सारोन ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में सुखी चहल, बलजिंदर दारापुरी और नेहा दयाल को शहनाज गिल के साथ देखा जा सकता है. फिल्म 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. 


 

