निया शर्मा ने ग्लैमरस लुक में शेयर की लेटेस्ट फोटो, फैन्स के यूं आए रिएक्शन...देखें Photo

निया शर्मा (Nia Sharma) ने अपनी ये लेटेस्ट फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है. इस फोटो में निया ने पिंक कलर का ट्यूब टॉप और व्हाइट कलर की जींस पहनी हुई है. इस फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'Barbie Girl (that never combed her hair)'. इस फोटो में उनके हॉट और बॉल्ड लुक को काफी पसंद किया जा रहा है. उनके एक फैन ने कमेंट में लिखा है 'hh wowww our Barbie Girl', तो दूसरे ने लिखा है 'U Look Supper'. वहीं उनके इस फोटो को 218 लाइक और 2069 कमेंट आ चुके हैं.

निया शर्मा ने 'काली' सीरियल से अपने करियर की शुरुआत की थी. वहीं निया को पॉपुलेरिटी 'एक हजारों में मेरी बहना है' सीरियल से मिली थी. इसके बाद जमाई राजा, खतरों के खिलाड़ी (2017) इश्क में मरजावां (2018) नागिन 4 (2019) खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया (2020) में देखा गया था. निया को आखिरी बार म्यूजिक वीडियो 'तुम बेवफा हो' में देखा गया था.