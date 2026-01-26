गुम हैं किसी के प्यार में के बाद मिस्टर एंड मिसेज परशुराम के साथ लौटे नील भट्ट, फैंस बोले- विराट वाइब्स

स्टार प्लस के गुम हैं किसी के प्यार में सीरियल के बाद नील भट्ट अपने नए शो ‘मिस्टर एंड मिसेज परशुराम' के साथ लौटे हैं. यह एक फैमिली ड्रामा है, जिसमें सस्पेंस और थ्रिल का जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेगा. चैनल ने इसका नया प्रोमो रिलीज़ किया है, जो दिखाता है कि बाहर से बिल्कुल आम लगने वाली पति-पत्नी की जिंदगी के पीछे एक बड़ा राज छुपा हुआ है. रोजमर्रा की बातें, रिश्तों की उलझनें और साथ ही एक सीक्रेट लाइफ, यही इस शो को खास बनाती है और दर्शकों को कुछ नया देखने का एक्साइटमेंट देती है. शो में नील भट्ट और शांभवी सिंह की लीड रोल में हैं, जो ‘मिस्टर एंड मिसेज परशुराम' है.

‘मिस्टर एंड मिसेज परशुराम' शिवप्रसाद और शालिनी की कहानी है, जो अपने दो बच्चों एक बेटी और एक बेटे के साथ एक आम-सी ज़िंदगी जीते नजर आते हैं. बाहर की दुनिया के लिए शिवप्रसाद एक सादा, जमीन से जुड़ा इंसान है, जो अपने परिवार से प्यार करता है और छोटी-सी, सुकून भरी लाइफ में खुश है. लेकिन इस सीधी-सादी छवि के पीछे एक चौंकाने वाला सच छुपा है, जो कहानी को पूरी तरह अलग मोड़ देता है. शो में नील भट्ट ड्यूल रोल में नज़र आएंगे. एक तरफ़ वे हैं शिवप्रसाद एक प्यार करने वाले पति और जिम्मेदार पिता, जो अपने परिवार के लिए हर वक्त खड़ा रहता है. वहीं दूसरी तरफ़ है परशुराम एक ट्रेंड स्पाई, जिसकी ज़िंदगी घर-गृहस्थी से बिल्कुल अलग, खतरे और सीक्रेसी से भरी हुई है.

शो में शिवप्रसाद की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ़ दो जिंदगियां जीना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि ये दोनों दुनिया कभी टकराएं नहीं. एक ओर देश के लिए मिशन, दूसरी ओर परिवार की ज़िम्मेदारी और इसी बैलेंस में छुपा है शो का असली सस्पेंस. कहानी की इमोशनल गहराई को और बढ़ाती है शालिनी, जिसका किरदार शांभवी सिंह निभा रही हैं. शालिनी को जरा-सी भी भनक नहीं है कि उसका पति एक डबल लाइफ जी रहा है. शिवप्रसाद ने अपनी असली पहचान सिर्फ दुनिया से ही नहीं, बल्कि अपनी सबसे करीबी इंसान से भी छुपा रखी है. सच को छुपाने की यही जद्दोजहद कहानी में लगातार तनाव, इमोशनल कन्फ्लिक्ट और बड़े खुलासों की जमीन तैयार करती है, जो शो को एक साथ रिलेटेबल भी बनाती है और थ्रिल से भर देती है. बता दें ‘मिस्टर एंड मिसेज परशुराम' का प्रीमियर 3 फरवरी को रात 8:30 बजे सिर्फ़ स्टार प्लस पर होने जा रहा है.