बिग बॉस 19 में भोजपुरी की धक धक गर्ल नीलम गिरी का सलमान के सामने दावा, 400-500 मिलियन के पार जाते हैं वीडियो

टीवी की दुनिया का सबसे बड़ा और चर्चित शो बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) इस बार धमाकेदार अंदाज में शुरू हो चुका है. शो की सबसे बड़ी हाइलाइट बनकर सामने आई हैं भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी स्टार नीलम गिरी. अपने डांस और सुपरहिट म्यूजिक वीडियो से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली नीलम गिरी (Neelam Giri) अब बिग बॉस के घर में भी सुर्खियां बटोर रही हैं. शो के होस्ट सलमान खान के सामने नीलम ने एंट्री के वक्त ही दावा कर दिया कि उनके वीडियो पर करोड़ों व्यूज आते हैं और यही कॉन्फिडेंस उन्हें बाकी कंटेस्टेंट्स से अलग बनाता है.

करोड़ों व्यूज वाली स्टार बनीं नीलम गिरी

नीलम का नाम आज भोजपुरी इंडस्ट्री का बड़ा ब्रांड बन चुका है. फिल्मों और म्यूजिक वीडियो में उन्होंने अपने डांस और अदाओं से फैंस का दिल जीत लिया है. शो में एंट्री के दौरान नीलम ने सलमान खान के सामने दावा भी किया कि उनके वीडियो पर करोड़ों व्यूज आते हैं.

भोजपुरी इंडस्ट्री की धड़कन हैं नीलम गिरी

नीलम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं लेकिन उनकी पढ़ाई-लिखाई पटना में हुई. एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाली नीलम को बचपन से ही डांस और एक्टिंग का जुनून था. टिक-टॉक के दौर में उन्होंने कई वीडियो बनाए और धीरे-धीरे घर-घर में फेमस हो गईं. उनकी पॉपुलैरिटी देखकर भोजपुरी के मेगास्टार पवन सिंह ने उन्हें अपने म्यूजिक वीडियो धनिया हमार नया बाड़ी हो में काम करने का मौका दिया. इस गाने में नीलम के डांस और लुक्स ने दर्शकों को दीवाना बना दिया. इसके बाद तो फैंस ने उन्हें भोजपुरी की धक-धक गर्ल का खिताब दे दिया.

सोशल मीडिया की क्वीन

नीलम ने पवन सिंह ही नहीं बल्कि खेसारी लाल यादव और निरहुआ जैसे बड़े स्टार्स के साथ भी स्क्रीन शेयर की है. उनकी फिल्मों में टुन टुन, यूपी 61, लव स्टोरी ऑफ गाजीपुर, कलाकंद, इज्जत घर और जस्ट मैरिड शामिल हैं. हाल ही में उनका नया गाना कमरिया रिलीज हुआ है जिसमें उन्होंने खेसारी लाल यादव के साथ धमाकेदार डांस किया.

नीलम सिर्फ फिल्मों तक ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी राज करती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके करीब 4.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं. उनके हर वीडियो पर लाखों-करोड़ों व्यूज आते हैं. यही वजह है कि आज नीलम को भोजपुरी की यंग क्वीन कहा जाता है.