नागिन-7 की नई नागिन को देख जहर उगलने लगे फैन्स, एकता कपूर को दे रहे ये सलाह, बोले- इससे अच्छी तो...

एकता कपूर ने अपने पॉपुलर शो नागिन के सातवें सीजन की लीड एक्ट्रेस यानी कि अपनी नई नागिन का नाम रिवील कर दिया है. एकता बिग बॉस के वीकएंड के वार के स्पेशल एपिसोड में पहुंचीं और वहां अनाउंस किया और उनके नए सीजन की नागिन कोई और नहीं बल्कि प्रियंका चहर चौधरी हैं. पिछले काफी समय से दर्शक उनके नाम पर चर्चा कर रहे थे लेकिन किसी ने भी इस खबर पर कोई कनफर्मेशन नहीं दी थी. हालांकि सबको ये हिंट तो थी कि प्रियंका ही लीड रोल करने वाली हैं. अब फाइनली सब कुछ सामने है और नागिन की फुल झलक भी दर्शकों को दिखा दी है. अब इतने इंतजार के बाद जब नागिन सामने आई तो फैन्स को भी खासी उम्मीदें थीं लेकिन एकता इस बार उन्हें इम्प्रेस करने में कामयाब नहीं हो पाईं. शो के इस प्रोमो की झलक पर जिस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं उनसे सीधे-सीधे साफ है कि दर्शकों की उम्मीदें आसमान पर थीं.
फैन्स ने मेकर्स को दी ये सलाह
सोशल मीडिया पर फैन्स को नागिन का लुक और आउटफिट बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है. लोग इसे कनफर्म फ्लॉप सीजन तक कह रहे हैं. एक ने कमेंट किया, प्रियंका नागिन के लिए परफेक्ट चॉइस हैं लेकिन उनका आउटफिट अगर कुछ और होता तो वह ज्यादा अट्रैक्टिव लगतीं. एक ने लिखा, प्लीज प्रियंका का लुक बदलें. एक ने कमेंट किया, कपड़े और जूलरी थोड़ा सही करो. एक ने लिखा, एकता कपूर की पसंद को क्या हुआ? नागिन 1,2,3 यहां तक 6 में भी कपड़े और वीएफएक्स शानदार था. लेकिन प्रियंका को इस रोल के लिए कैसे सिलेक्ट कर लिया. इनसे वो नागिन वाली वाइब्स नहीं आ रहीं. मुझे नहीं लगता कि ये सीजन अच्छा जाएगा. एक फैन ने तो कास्टिंग में सलाह ही दे डाली. उन्होंने लिखा, ईशा तो इससे अच्छी है उसे लेलेतीं तो क्या चला जाता.
