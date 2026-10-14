विज्ञापन

तारक मेहता की बबीता जी ने की नवरात्रि पूजा, ट्रेडिशनल अंदाज में मुन्नमुन दत्ता ने शेयर की तस्वीरें, दिखा आलीशन घर

तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी का किरदार निभाने वालीं मुन्नमुन दत्ता ने नवरात्रि पूजा की तस्वीरें शेयर की हैं. ये तस्वीरों में सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. इसमें उनके घर की शानदार तस्वीरें भी दिखी हैं.

Read Time: 2 mins
Share
तारक मेहता की बबीता जी ने की नवरात्रि पूजा, ट्रेडिशनल अंदाज में मुन्नमुन दत्ता ने शेयर की तस्वीरें, दिखा आलीशन घर
नवरात्रि में भक्ति के रंग में रंगीं बबीता जी, घर की आलीशान तस्वीरें आई सामने
Instagram
नई दिल्ली:

तारक मेहता का उल्टा चश्मा की फेमस और सबकी चहेती बबिता जी का किरदार निभाने वाली मुनमुन दत्ता ने नवरात्रि के शुभ अवसर पर अपने घर की झलक दिखाई. उन्होंने अपने घर में नवरात्रि पर पूजा और हवन किया, जिसकी फोटोज और वीडियोज उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं. फोटोज में मुनमुन दत्ता माता की पूजा करते और कलश स्थापना करते नजर आई हैं. इसके साथ ही उनका आलीशान घर भी दिखा. मुनमुन जब मुंबई काम के लिए आई थी, तब उन्होंने बहुत ही तंगहाली में दिन गुजारे थे. एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि, उनके पास किराया देने तक के पैसे नहीं थे. 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Instagram

इसके बाद उन्होंने मेहनत की और अपनी कमाई से अब मुंबई में खुद का घर खरीदा है. जिसमें वो अपनी मां और बिल्लियों के साथ रहती हैं. नवरात्रि पूजा के दौरान मुनमुन के घर की झलक देखने को मिला, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और आलीशान लग रहा है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Instagram

मुनमुन ने नवरात्रि में अपने घर में हवन करवाई और कलश स्थापना की. नीले रंग को साड़ी में बबिता जी बेहद खूबसूरत लग रही थीं. मुनमुन के साथ उनकी दो बिल्लयां भी रहती हैं. उन्होंने उनको भी तिलक लगाकर पूजा में शामिल किया. 

यह भी पढ़ें | 46 साल पुराना वो गाना जिसमें व्हाइट गाउन पहनकर जीनत अमान बनी लैला, देख लेता मजनू तो खो देता होश

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Instagram

 इन तस्वीरों में मुनमुन के घर की झलक भी दिखाई दी, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपने घर को बेहद ही खूबसूरती से सजाया था. उनका घर बाहर से दिखने में बेहद आलीशान है. 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Instagram

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Munmun Dutta, Navratri Puja, Hindi News, Ndtv Hindi, Bollywood
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com