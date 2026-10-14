तारक मेहता की बबीता जी ने की नवरात्रि पूजा, ट्रेडिशनल अंदाज में मुन्नमुन दत्ता ने शेयर की तस्वीरें, दिखा आलीशन घर

तारक मेहता का उल्टा चश्मा की फेमस और सबकी चहेती बबिता जी का किरदार निभाने वाली मुनमुन दत्ता ने नवरात्रि के शुभ अवसर पर अपने घर की झलक दिखाई. उन्होंने अपने घर में नवरात्रि पर पूजा और हवन किया, जिसकी फोटोज और वीडियोज उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं. फोटोज में मुनमुन दत्ता माता की पूजा करते और कलश स्थापना करते नजर आई हैं. इसके साथ ही उनका आलीशान घर भी दिखा. मुनमुन जब मुंबई काम के लिए आई थी, तब उन्होंने बहुत ही तंगहाली में दिन गुजारे थे. एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि, उनके पास किराया देने तक के पैसे नहीं थे.

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इसके बाद उन्होंने मेहनत की और अपनी कमाई से अब मुंबई में खुद का घर खरीदा है. जिसमें वो अपनी मां और बिल्लियों के साथ रहती हैं. नवरात्रि पूजा के दौरान मुनमुन के घर की झलक देखने को मिला, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और आलीशान लग रहा है.

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मुनमुन ने नवरात्रि में अपने घर में हवन करवाई और कलश स्थापना की. नीले रंग को साड़ी में बबिता जी बेहद खूबसूरत लग रही थीं. मुनमुन के साथ उनकी दो बिल्लयां भी रहती हैं. उन्होंने उनको भी तिलक लगाकर पूजा में शामिल किया.

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इन तस्वीरों में मुनमुन के घर की झलक भी दिखाई दी, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपने घर को बेहद ही खूबसूरती से सजाया था. उनका घर बाहर से दिखने में बेहद आलीशान है.

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