'उस आदमी से नफरत कैसे करूं जिसे...', पिता की वजह से मां ने खाया था जहर, मुनव्वर फारूकी ने बताया दर्द

बिग बॉस 17 के विनर और फेमस स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने हाल ही में अपने दर्दनाक बचपन और निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें साझा कीं, जिन्हें सुनकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं. उन्होंने बताया कि कैसे 13 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां को खो दिया और किस तरह अपने पिता से रिश्ता वर्षों तक टूटा रहा. मुनव्वर ने यूट्यूबर प्रखर गुप्ता से बातचीत में कहा, "शुरुआत में मुझे अपने पापा से बहुत गुस्सा था. लेकिन जब मैंने उन्हें देखा…मैंने उस गुस्से को छोड़ दिया. मम्मी के जाने के दो साल बाद पापा को पैरालिटिक अटैक आया और उनका 80% शरीर लकवाग्रस्त हो गया. वो पूरे 11 साल तक उसी हालत में रहे. मैं उन्हें विलेन समझता था, लेकिन आखिरकार वो मेरे पिता थे."

उन्होंने आगे कहा, "आप खुद को समझाने लगते हो कि हां, उन्होंने कुछ गलत किया था…लेकिन उन्हें उसका फल भी मिला. वो भी तो भुगत रहे हैं. फिर एक वक्त ऐसा आता है जब आप खुद से सवाल करते हो- 'इस इंसान से मैं नफरत कैसे करूं?' उसकी जिंदगी में सिर्फ मैं ही था. वहीं से माफ करने की भावना आई और फिर धीरे-धीरे हर चीज को जाने देने की आदत बन गई. अब कुछ असर नहीं करता".

मुनव्वर ने अपनी मां के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी 22 साल की शादी में बहुत कुछ सहा. उन्होंने कहा, "मम्मी को कभी अपने परिवार से कोई सराहना नहीं मिली. वो बहुत सहनशील थीं, लेकिन सब्र की भी एक हद होती है. मैं तब सिर्फ 13 साल का था. सुबह किसी ने मुझे उठाया और बताया कि मम्मी हॉस्पिटल में हैं. जब मैं पहुंचा, तो पता चला कि उन्होंने जहर खा लिया था. मेरे परिवार ने किसी को ये बात नहीं बताई कि उन्होंने जहर खाया था. क्यों नहीं बताया, ये आज तक नहीं समझ पाया. एक नर्स जो मम्मी के मायके की जानकार थीं, उन्हें मैंने बताया. तब जाकर उन्हें तुरंत इमरजेंसी रूम में शिफ्ट किया गया…लेकिन वो बच नहीं सकीं".