बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार पर दिखा सलमान खान का गुस्सा! रो पड़े मृदुल तिवारी, बोले- मैं आज तक...

बिग बॉस 19 के इस हफ्ते के वीकेंड का वार में सलमान खान कंटेस्टेंट मृदुल तिवारी को रियलिटी चेक देते हुए नजर आने वाले हैं. 

सलमान खान की बात सुन रो पड़े मृदुल तिवारी
बिग बॉस 19 का इस हफ्ते का वीकेंड का वार में बड़ा ड्रामा होते हुए दिखने वाला है. जहां होस्ट सलमान खान कंटेस्टेंट्स को रियलिटी चेक देते हुए नजर आएंगे तो वहीं अभिषेक बजाज और अमाल मलिक की लड़ाई पर भी बहस करते हुए नजर आएंगे. इसके अलावा कुनिका सदानंद पर भी भाईजान का गुस्सा फूटता हुआ नजर आएगा. हालांकि इन सबके बीच इस वीकेंड का वार के झलक लेटेस्ट प्रोमो में देखने को मिल गई है, जिसमें सलमान खान की बातें सुन मृदुल तिवारी रोते हुए नजर आ रहे हैं. इस प्रोमो को देखने के बाद फैंस का बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार के लिए एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया है. 

सलमान खान की बात सुन रो पड़े मृदुल तिवारी

सामने आए प्रोमो में सलमान खान कहते हैं, मृदुल आपको समझ में आ रहा है ये खेल, आपके सामने कुछ नहीं हुआ है, जिस पर आपका ओपनियन नहीं रहा. मैं आज आपको बैडरूम में भेजने वाला था क्योंकि अभी तक की आप दिख नहीं रहे हो. वीकेंड का वार पर भी आप क्यों दिखो. इसके बाद मृदुल तिवारी रोते हुए बोलते हैं, भाई जी मैं नहीं लड़ा आज तक किसी से. इस पर सलमान खान कहते हैं, किसने कहा है लड़ने से नजर आते हैं यहां पर. 

कुनिका सदानंद की लगेगी क्लास

इसके अलावा वीकेंड का वार की बात करें तो खबरें हैं कि सलमान खान वीकेंड पर कुनिका सदानंद की क्लास लगाएंगे और उन्हें अभिषेक और अमाल की फाइट के लिए दोषी ठहराते हुए फसाद की जड़ कहते हुए नजर आएंगे क्योंकि उन्होंने गलत स्टेटमेंट अभिषेक को दिया, जिसके चलते उनका अमाल से झगड़ा हो गया. 

गेस्ट बनकर आएंगे यूट्यूब एल्विश यादव

इस हफ्ते गेस्ट लिस्ट में मशहूर यूट्यूबर और 'बिग बॉस ओटीटी 2' के विजेता एल्विश यादव का नाम शामिल हैं, जो इस बार 'बिग बॉस 19' के 'वीकेंड का वार' एपिसोड में स्पेशल गेस्ट के तौर पर आने वाले हैं. जियो हॉटस्टार ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें एल्विश यादव खुद ही इस बात का ऐलान करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में एल्विश कहते दिख रहे हैं, ''इस बार मैं सिस्टम हिलाने आ रहा हूं. सलमान भाई के सामने खड़े होकर बोलूंगा, 'सलमान भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या?'... जरूर देखें 'वीकेंड का वार' जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर.''

