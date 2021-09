टॉमबॉय लुक में यूं पोज देती नजर आईं मौनी रॉय, देख फैन्स ने इस अंदाज में की तारीफ...Photos वायरल

टॉमबॉय लुक ने नजर आईं मौनी

मौनी रॉय (Mouni Roy) ने अपनी ये फोटो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है. फोटो में मौनी ने सी ग्रीन कलर की शर्ट और ब्लू जींस पहना हुआ है. इस फोटो में उनका स्टाइल जबरदस्त लग रहा है. उनके एक्सप्रेशंस भी कमाल के लग रहे हैं. फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'Live the mystery don't try and solve it'. वहीं फैन्स भी उनका ये रूप देख खूब तारीफ कर रहे हैं. उनके एक फैन ने कमेंट में लिखा है 'Looks so strong and confident', तो किसी ने लिखा 'So sultry !! Best M'.

इस फिल्म में नजर आएंगी मौनी रॉय

मौनी रॉय (Mouni Roy) का हालही में नया गाना 'बैठे-बैठे' रिलीज हुआ है. वहीं इससे पहले 'पतली कमरिया' गाने में उन्हें देखा गया था. अब वह अपनी अपकमिंग फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के साथ नजर आएंगी. इससे पहले मौनी वेब सीरीज 'लंदन कॉन्फिडेंशियल' में भी नजर आ चुकी हैं. जिसमें उनकी परफॉर्मेंस खूब पसंद की गई.