Mouni Roy ने करवाया लेटेस्ट फोटोशूट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई Photos

ब्लैक ड्रेस मे करवाया फोटोशूट

मौनी रॉय (Mouni Roy) ने ये फोटो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है. इन फोटो में उन्होंने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई है. उन्होंने कुल 2 फोटो पोस्ट की है. इन फोटो में उनके लुक और स्टाइल को खूब पसंद किया जा रहा है. इन फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'The day whistled with promise, with music, with romance, with magic…' इसी के साथ उनके एक फैन ने कमेंट में लिखा है 'So sweet and beautiful', तो दूसरे फैन ने लिखा है 'Gorgeous'. वहीं उनके इस पोस्ट पर कुछ ही समय में 44 हजार से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं.

मौनी रॉय की आने वाली फिल्म

मौनी रॉय (Mouni Roy) का हालही में नया गाना 'बैठे-बैठे' रिलीज हुआ है. वहीं इससे पहले 'पतली कमरिया' गाने में उन्हें देखा गया था. अब वह अपनी अपकमिंग फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के साथ नजर आएंगी. इससे पहले मौनी वेब सीरीज 'लंदन कॉन्फिडेंशियल' में भी नजर आ चुकी हैं. जिसमें उनकी परफॉर्मेंस खूब पसंद की गई.