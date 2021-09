Monalisa ने हिना खान के सॉन्ग 'Main Bhi Barbaad' पर दिए ऐसे एक्सप्रेशंस, देख फैन्स के यूं आए रिएक्शन...देखें Video

मोनालिसा (Monalisa) अपना ये वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में उनके एक्सप्रेशंस कमाल के लग रहे हैं. वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'Had to make a reel on this track in my swag!!'. वहीं फैन्स भी उनके इस लुक और एक्सप्रेशंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक फैन ने कमेंट में लिखा है 'अति सुंदर' तो दूसरे ने लिखा है 'Hottest girl I ever known'.

गौरतबल है मोनालिसा (Monalisa) भोजपुरी सिनेमा के साथ-साथ 'सरकार राज', 'मनी है तो हनी है', 'गंगा पुत्र' और 'काफिला' जैसी बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं. फिलहाल वो टीवी शो 'नमक इस्क का' से में काम कर रही हैं. इससे पहले उन्हें टीवी शो 'डायन' में देखा गया था.