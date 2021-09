मोनालिसा ने सलमान खान को किया कॉपी, 'Mujhse Shaadi Karogi' सॉन्ग पर किया धमाकेदार डांस...Video वायरल

मोनालिसा (Monalisa) ने अपना ये वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. ये वीडियो उनके मालदीव वेकेशन का है, जहां से उन्होंने इसे शेयर किया है. वीडियो में मोनालिसा पूरी तरह सलमान को कॉपी कर रही हैं.इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'so The Song In Which I Danced ( pyar dilon ka mela hai ) is not on #reels so i matched with another song'. इस वीडियो के देख उनके फैन्स जमकर की तारीफ कर रहे हैं. कोई उन्हें 'सुपर्ब' तो कोई 'अमेजिंग' जैसे कमेंट कर रहा है.

मोनालिसा के करियर की बात करें तो, भोजपुरी सिनेमा के साथ मोनालिसा 'सरकार राज', 'मनी है तो हनी है', 'गंगा पुत्र' और 'काफिला' जैसी बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं. फिलहाल वो टीवी शो 'नमक इस्क का' से में काम कर रही हैं. इससे पहले उन्हें टीवी शो 'डायन' में देखा गया था.