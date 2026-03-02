विज्ञापन
पाकिस्तानी शो 'मेरी जिंदगी है तू' के अपकमिंग एपिसोड का जबरदस्त क्रेज, जानें कहां देख सकते हैं हानिया-बिलाल के शो का लेटेस्ट एपिसोड

Pakistani Drama Meri Zindagi Hai Tu Episode 32: 'मेरी जिंदगी है तू' का एपिसोड 32 जो शनिवार को एयर होना था, वह टेलीकास्ट नहीं हुआ, जिससे फैंस निराश हैं.रमजान की वजह से शो को रीशेड्यूल किया गया है.

नई दिल्ली:

Pakistani Drama Meri Zindagi Hai Tu Episode 32: हानिया आमिर और बिलाल अब्बास खान स्टारर पाकिस्तानी रोमांटिक ड्रामा 'मेरी ज़िंदगी है तू' का एपिसोड 32 इन दिनों चर्चा में है. कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रही है, जिससे फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ गई है. आयरा और कामयार की ज़िंदगी में नए मोड़ आ रहे हैं और मेकर्स ने आने वाले एपिसोड में बड़े ट्विस्ट के संकेत भी दिए हैं. हालांकि, एपिसोड 32 जो शनिवार को एयर होना था, वह टेलीकास्ट नहीं हुआ, जिससे फैंस निराश हैं.रमजान की वजह से शो को रीशेड्यूल किया गया है. अब यह सीरियल हफ्ते में सिर्फ एक बार, हर शनिवार को एयर होता है. पाकिस्तान में इसका नया टाइम रात 10:30 बजे (PKT) तय किया गया है. एपिसोड 32 के इंडिया में 28 फरवरी 2026 को रिलीज होने की उम्मीद थी. यह शो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ट्रेंड कर रहा है. इसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजह दोनों लीड एक्टर्स की शानदार केमिस्ट्री और इमोशनल स्टोरी है.

मेरी जिंदगी है तू का एपिसोड 32 क्यों रिलीज नहीं हुआ?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान में एपिसोड 32 पहले ARY Digital के ऑफिशियल YouTube चैनल पर रिलीज होने वाला था. पिछले एपिसोड्स की तरह, इस बार भी उम्मीद थी कि यह एपिसोड इंडिया में रात करीब 11:30 बजे (IST) तक ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा. लेकिन फैंस ने देर रात तक इंतज़ार किया और नया एपिसोड एयर नहीं हुआ.

फैंस का रिएक्शन

कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में नया एपिसोड दिखाने के बजाय एपिसोड 31 को री-एयर किया गया. फैंस इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं हैं. वे हर हफ्ते अपने फेवरेट ड्रामा का इंतजार करते हैं और पहले हफ़्ते में एक एपिसोड का फॉर्मेट पहले ही मान चुके हैं. ऐसे में नया एपिसोड न आने से उनका गुस्सा और बढ़ गया है. कई फैंस ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा दिखाया.

मेरी जिंदगी है तू का एपिसोड 32 इंडिया में कब रिलीज होगा?

दर्शक जानना चाहते हैं कि नया एपिसोड आखिर कब आएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नया एपिसोड इस हफ़्ते भी नहीं आएगा और अब दर्शकों को अगले शनिवार तक इंतजार करना होगा. यह पिछले हफ्ते के ही समय पर रिलीज होगा. आने वाला एपिसोड कहानी को फिनाले की ओर ले जाएगा. इस एपिसोड में यह साफ हो जाएगा कि कामयाबी आयरा को माफ़ करेगी या नहीं. 

